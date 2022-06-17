شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: المصريون دعموا رؤية العبور من الأزمة الاقتصادية بالاستثمار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه ليس خفيا على أحد ما شهدته جمهورية مصر العربية خلال العقد الماضى من أحداث استثنائية، كان لها تأثير بالغ على مجمل الوضع الاقتصادى فى البلاد، وقد نهض الشعب المصرى للعبور من هذه الأزمة.

أضاف الرئيس السيسى فى كلمة له بمنتدى سان بطرسبورج الاقتصادى، أن الشعب المصرى دعم رؤية وا ضحه للعبور من الأزمة الاقتصادية، "الشعب المصرى دعم رؤية واضحه عمادها الأساسى هو الاستثمار فى الإنسان المصرى وتنمية قدراته، ومن هذا المنطلق جاء تدشين رؤية مصر 2030 لتعكس خطة استراتيجية طويلة المدى للدولة لتحقيق مبادئ وأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية".

وأكمل الرئيس قائلا: "وتأسيسا على هذه الرؤية قامت الحكومة المصرية تحديث البنية التشريعية من أجل أن تتمكن مصر من استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مما أهل مصر لتكون صاحبة المركز الأول للدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية فى أفريقيا، ولتصبح إحدى الدول القليلة فى العالم القادرة على تحقيق معدل النمو وصلت إلى نسبة 3.3% فى 2021 على الرغم من التحديات السلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى، فى الوقت الذى نتوقع فيه أن ينمو الاقتصاد المصرية بنسبة 5.5% خلال العام المالى الجارى، كما زادت صادرات البلاد غير النفطية خلال العام 2021 لتبلغ 32 مليار دولار".

وتابع الرئيس: "كما نجحت مصر فى إطار استراتيجيتها لتعظيم قدراتها من أجل تنفيذ مشروعات زراعية عملاقة تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بنحو 2 مليون فدان، فضلا عما تنفذه مصر من مشروعات ضخمة فى مجال النقل والمواصلات عبر مد آلاف الكيلومترات من الطرق وتطوير منظومة النقل المصرية، عبر إدخال مشروعات جديدة، مثل مشروع القطار السريع الذى سيمثل وسيلة للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، الأمر الذى من شأنه تعزيز وتسهيل حركة التجارة الدولية".

وأتم الرئيس: "يضاف إلى ذلك المشروعات الصناعية العملاقة والعديد من المشروعات فى مجال الطاقة النظيفة التى تدشن فى مصر بمعدل متسارع على مدار الفترة الأخيرة، وعلى الرغم من الجهود الوطنية سالفة الذكر، إلا أن العمل المصرى ومحاولات النهوض اصطدمت مؤخرا بأزمات اقتصادية خلفتها جائحة كورونا والتى ما لبث للعالم أن يتعافى جزئيا من آثارها، حتى أطلت علينا أزمة اقتصادية كبرى ألقت بظلالها على معدلات النمو، وأثرت سلبا على موازنات الدول بالنظر إلى ارتفاع أسعار المحروقات وتراجع أسعار العملات الوطنية فى مواجهة العملات الصعبة، فضلا عن اضطراب سلاسل الإمداد ومن ثم ظهور أزمة الغذاء، وكذا عدم انتظار حركة الطيران المدنى بما يرتبط بهذا القطاع من مجالات حيوية بالنسبة للاقتصاد المصرى، وفى مقدمتها السياحة والتأمين".

واختتم الرئيس قائلا: "إن التصدى لهذه الأزمة ذات الطابع الدولى يتطلب أيضا جهدا دوليا وتعاونا من جميع الأطراف من أجل إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعى، لاسيما حركة الملاحة البحرية وانتظار سلاسل الإمداد خاصة المواد الغذائية، كالحبوب والزيوت النباتية والعمل على استعادة الهدوء والاستقرار على الصعيد الدولى، من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة الاقتصادية على الشعوب التى تنشد السلام والتنمية".

وأردف: "كما أننى أدعو كافة الشركات المشاركة فى المنتدى وغيره للاستفادة من الفرص الضخمة المتاحة التى يوفرها الاستثمار فى مصر بكافة المجالات، ولن يفوتنى أن أوجه التحية لأهالى مدينة سان بطرسبورج الباسلة المناضلة عبر مر التاريخ والتى تمثل فى الوقت ذاته رمزا للثقافة والانفتاح على العالم الخارجى، وختاما أورد أن أكرر شكرى لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين على دعوته الكريمة لمصر للمشاركة فى هذا المنتدى باعتبارها ضيف هذه الدولة، آملا للمنتدى والمشاركين فيه كل النجاح والتوفيق، وبلدينا الصديقين مزيدا من التعاون البناء والازدهار والتقدم، داعين المولى عز وجل أن يعم السلام والاستقرار ربوع العالم وأن يجنب شعوبنا ويلات الحروب وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية عبر تغليب لغة الحوار والتفاهم والعيش المشترك".