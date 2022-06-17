شكرا لقرائتكم خبر عن بالإنفوجراف.. الحكومة تستعرض نشاطها الأسبوعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 11حتى17يونيو 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قرار بشأن قيام مؤسسات جامعات المعرفة الدولية، باستضافة فرع داخل مصر لجامعة "نوفا" ومقرها الرئيسي بدولة البرتغال، ومن المقرر أن يضم فرع جامعة نوفا في مصر، 3 كليات، هي كلية نوفا لإدارة الأعمال والاقتصاد، وكلية نوفا للعلوم والتكنولوجيا، وكلية نوفا لإدارة المعلومات، وهناك برنامج في الهندسة البيئية، والهندسة الصناعية بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، بمناسبتي الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، الموافق العاشر من ذي الحجة عام 1443، والعيد السبعين لثورة 23 يوليو 1952، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص مساحة 7929.8 فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ناحية جرجوب ـ بمحافظة مطروح، لصالح المحافظة، وذلك لاستخدامها في إقامة تجمعات عمرانية، لخدمة أهالي المحافظة، وكذلك الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص قطعتي أرض بعد ناحية جرجوب ـ بمحافظة مطروح، من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك لاستخدامها في إقامة ميناء تجاري والظهير الخلفي له، الأولى بمساحة 11031.5 فدان، والثانية بمساحة 5420.3 فدان، كما تم الاطلاع على نتائج تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1126 لسنة 2022 لدراسة انضمام مصر لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، وذلك في ضوء ما تستهدفه الاتفاقية من إيجاد أداة لتيسير التجارة الدولية والترويج للوساطة بحسبانها طريقاً بديلاً من طرق تسوية المنازعات التجارية.

كما تضمنت القرارات أيضاً، وفقاً للتقرير، الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بني سويف التصرف بنظام حق الانتفاع، لمحلات الدور الأرضي بالمول التجاري "أهناسيا"، لمدة 10 سنوات لشاغليها، ويضم المول التجاري دورين، كل دور به 56 محلاً تجارياً، في حين تمت الموافقة على قيام محافظة المنوفية بإتمام إجراءات التعاقد مع شركة العهد الجديد للخدمات البيئية، لتقديم خدمات الجمع السكني والتجاري ونظافة الشوارع لحي شرق وغرب شبين الكوم بالمحافظة، وذلك ضمن جهود الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن المصرية، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن الاتفاقية المبرمة بين الحكومتين المصرية والسعودية، فيما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية، إلى جانب الموافقة على قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة "فويست ألبين" النمساوية، للمشاركة في إنشاء شركة لإدارة وتشغيل وتطوير ورشة العباسية لإنتاج وتجميع تفريعات السكة الحديد.

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة جهود التعاون مع الإمارات وزيادة الاستثمارات المشتركة، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، ورئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ورئيس الشركة القابضة للكيماويات، ورئيس مركز تحديث الصناعة، وعدد من المسئولين المصريين، بالإضافة إلى اجتماع لمتابعة الخطط الاستراتيجية لاستخراج خام الفوسفات وتعظيم الإنتاج منه، وجذب الاستثمارات الخارجية في هذا القطاع، وذلك بحضور وزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، ونائب وزير البترول لشئون الثروة المعدنية، ورئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وعدد من المستثمرين، وممثلي الشركات العالمية، وكذلك اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس، والذي عقد بشرق بورسعيد بالمنطقة الصناعية لأول مرة منذ قرار إنشاء الهيئة، حيث وجه باستمرار العمل على تعظيم الإيرادات الخاصة بالهيئة وفق خطة طموحة لتعظيم الاستفادة من إمكاناتها، وذلك بحضور وزراء الكهرباء، والتخطيط، وقطاع الأعمال العام، والإسكان، والنقل، ومحافظ بورسعيد، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل مشروعات الإنتاج الحيواني ومجمع الألبان التي افتتحها الرئيس، والجلسة الحوارية الموسعة الخاصة بوثيقة "سياسة ملكية الدولة"، بجانب اجتماع مع وزيري السياحة والآثار، والطيران المدني، لبحث جهود دفع قطاعي السياحة والطيران، ومتابعة حركة السياحة الوافدة، حيث أكد على اهتمام الدولة المصرية بتبني كل الاجراءات الممكنة لزيادة السياحة الوافدة، ودفع قطاع السياحة الذي يعد رافداً رئيسياً للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى اجتماع مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث جهود الوزارة في ملف الاصلاحات الهيكلية لتنمية الشركات الناشئة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما عقد سيادته اجتماعا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية، وآليات تنفيذ مخرجاتها، وذلك بحضور وزيري التنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، ومدير إدارة المساحة العسكرية، ومساعد وزير التنمية المحلية، ومساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، بجانب اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقرر إلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين أو الأجانب إلى مصر، وشارك في الاجتماع بالحضور أو عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، كل من وزراء: الدفاع والإنتاج الحربى، والأوقاف، والتموين، والعدل، والتعليم العالى والبحث العلمي، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والطيران المدني، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ونائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، ورئيس هيئة الدواء المصرية.

وبشأن الأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شملت زيارة سيادته لمحافظة الدقهلية لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بقرى المحافظة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري" حياة كريمة"، حيث استهل جولته بمركز شربين بالمحافظة، مؤكداً أن الدولة المصرية ماضية في جهودها لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري رغم كل الصعاب والتحديات بسبب الأزمات العالمية، وذلك برفقة وزير التنمية المحلية، ومحافظ الدقهلية ونائبه، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فضلاً عن تفقد ومرافقوه مشروع تطوير ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية الحصص التابعة لمركز شربين، وترجل في شوارع القرية، حيث أكد للمواطنين أنه يتواجد في قريتهم ليتابع عن قرب موقف المشروعات الجاري تنفيذها لخدمة المواطنين، وأن هذا تكليف من رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى تفقد مشروعي تطوير ورفع كفاءة مدرستي " الحصص الابتدائية" و"الحصص الاعدادية"، خلال زيارته لقرية الحصص بمركز شربين في محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري بالقرية، كما قام سيادته بالإدلاء بتصريحات صحفية خلال زيارته لمحافظة الدقهلية، حيث أكد النقلة النوعية الكبيرة التي تشهدها القرى المصرية في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مضيفاً أن المشروع منظومة متكاملة لتقديم أفضل الخدمات ورفع جودة الحياة في القرى المصرية.

وشملت الأنشطة أيضاً، كما جاء في التقرير، متابعة أعمال إنشاء مركز التأهيل الاجتماعي، ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومية وكذا مجمع الخدمات الزراعية، وذلك خلال جولته في مركز شربين، وكذلك متابعة أعمال تنفيذ مشروع كباري شربين التابع لوزارة النقل ضمن أعمال تطوير المزلقانات، على الرغم من أن المشروع لم يكن مدرجاً في الزيارة، حيث نزل من الأتوبيس المخصص للزيارة ومرافقوه لتفقد المشروع، إلى جانب تفقد عدد من المشروعات في ختام زيارته لمحافظة الدقهلية، تشمل مشروع إحلال وتجديد كوبري الدبوسي، ونقطة إسعاف، بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع، وذلك في إطار تفقد مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" بمركز شربين، في حين قام سيادته أيضاً بتدشين جلسة حوار مجتمعي بشأن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، والعديد من خبراء الاقتصاد والمتخصصين، وممثلين عن مجلسي النواب والشيوخ، والقطاع الخاص، حيث أعلن إتاحة "منصة حوار الخبراء لوثيقة ملكية الدولة" لخلق حوار بناء بين نخبة من الخبراء والمتخصصين والحكومة المصرية، بجانب إطلاق تطبيق " شارك" على الهاتف المحمول لإتاحة معلومات وأخبار دورية حول أنشطة الدولة في هذا الملف، بالإضافة إلى تدشين حوار الخبراء الموسع حول "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، حيث أوضح أنه تم إعداد الوثيقة من خلال دراسة 30 تجربة دولية في هذا الشأن وما احتوته من دوافع مع عقد مقارنات لوضع مصر بالدول التي قامت بإصدار هذه الوثائق، مضيفاً أنه تم وضع صورة متكاملة لتواجد الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات الثلاث القادمة ، كما تم التعقيب على مداخلات الحضور في جلسة حوار الخبراء بشأن وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، حيث أشار إلى أن الدولة حريصة على استيعاب مختلف الأفكار، ومنفتحة على جميع الآراء، ولذا كان الحرص على تواجد هذه الكوكبة من الخبراء والمختصين، ذوى التوجهات المختلفة، على النحو الذي يثرى الحوار المجتمعي حول هذه الوثيقة بقدر كبير.

واستكمالاً للأنشطة التي قام بها السيد رئيس مجلس الوزراء، أشار التقرير إلى زيارة سيادته لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث تفقد أعمال تطوير الأرصفة الغربية والمعامل المركزية بميناء شرق بورسعيد، وذلك برفقة وزير النقل، ومحافظ بورسعيد، ورئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، في حين توجه ومرافقوه إلى المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث استمع إلى شرح حول المنطقة الصناعية، والتي تقام على مساحة 63 كم2، وتشغل موقعاً استراتيجياً على الضفة الشرقية لقناة السويس، وتجرى بها العديد من أعمال تحسين التربة وأعمال شبكات الطرق والمرافق، وتطوير البوابات، واستكمال المنظومة الإلكترونية بالمنطقة، كما تم إطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات خلال زيارته للمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، حيث أوضح أن هدف الدولة الاستراتيجي هو أن يتم تعميق صناعة السيارات داخل مصر وكذا كل الصناعات المغذية لها، وكذلك شهد سيادته مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد بقدرة استيعابية لتصنيع 75 ألف مركبة سنوياً كمرحلة أولى وإقامة مجمع تصنيع السيارات المشترك EPAZ، والموقعة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادي وشركة شرق بورسعيد للتنمية والشركة المصرية العالمية للسيارات.

وفي السياق ذاته، شهد سيادته مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن قيام إحدى الشركات العالمية بإجراء الدراسات اللازمة لإقامة المجمع الصناعي للسيارات المشترك في المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وذلك عقب إطلاق الاستراتيجية القومية لتنمية صناعة السيارات من شرق بورسعيد، كما شهد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتي تعاون بين كل من "الشركة القابضة لكهرباء مصر" و"جنرال إلكتريك لطاقة الغاز"، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (GE)، وذلك بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في حين شهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل؛ بشأن تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري والحصول على كوادر متميزة ومدربة بمجال النقل وإنشاء كلية خاصة بالنقل، كما قام سيادته بإلقاء كلمة خلال الاحتفالية التي أقامتها وزارة الشباب والرياضة بمناسبة ختام "منحة الزعيم جمال عبد الناصر للقيادة الدولية – الدفعة الثالثة"، حيث أكد أن الدولة تحرص على تمكين الشباب في المناصب القيادية والاستفادة من قدراتهم وأفكارهم، وذلك بحضور وزير الشباب والرياضة، و١٥٠ من خريجي المنحة من ٦٥ دولة من قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وأستراليا، بالإضافة إلى إجراء مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، حيث أشار إلى إرجاء أي زيادات في الكهرباء لمدة 6 أشهر تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، مؤكداً أهمية ترشيد الاستهلاك عبوراً للأزمة العالمية الراهنة غير المسبوقة التي لا يستطيع أحد التنبؤ بانتهائها.

أما بشأن اللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاء سيادته مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، بمقر إقامته بالقاهرة، حيث أكد على الدعم المصري لليمن وقيادته الشرعية، في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية، بتقديم كل صور الدعم الممكن لليمن الشقيق في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، وذلك بحضور أعضاء مجلس القيادة الرئاسي المرافقين للرئيس، ووزير خارجية اليمن، وسفير اليمن في القاهرة، فضلاً عن لقاء مع عدد من المستثمرين ومشغلي المحطات العالمية العاملين بالمنطقة الاقتصادية بشرق بورسعيد، لمتابعة آخر المستجدات بالمشروعات القائمة، والجاري تنفيذها، والمتعاقد عليها، حيث أعرب عن سعادته بحجم الإنجاز الملموس على أرض الواقع بالمنطقة الاقتصادية للقناة وهو خطوة على طريق توطين الصناعات المستهدفة، بجانب لقاء مع وزير التموين والتجارة الداخلية لمتابعة الأرصدة والمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في مصر، والاطمئنان على توافرها للمواطنين، حيث وجه بزيادة الكميات المتعاقد عليها من الرؤوس الحية للحفاظ على أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى.