شكرا لقرائتكم خبر عن حصول محطة معالجة شبرا الخيمة "بلقس" على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، حصول محطة معالجة شبرا الخيمة (بلقس) على شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M.

وأوضح حسن، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن محطة معالجة شبرا الخيمة تبلغ طاقتها التصميمية 600 ألف متر مكعب يوم، وتعمل بنظام المعالجة الثنائية بالحمأة النشطة المعادة (معالجة بيولوجية)، وتخدم ما يقرب من 3 ملايين نسمة.

وشهدت محطة معالجة شبرا الخيمة (بلقس) اختبارات الحصول علي شهادة الإدارة الفنية المستدامة والتي شملت التفتيش على خمسة أقسام بالمحطة، وهى التشغيل والصيانة والمعمل والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية، حيث تم التأكد من أن المحطة مستوفاة لاشتراطات شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M.

وأكد رئيس صرف القاهرة، أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الأداء ورفع كفاءة محطات الصرف الصحي بما يساير التطورات التكنولوجية الحديثة بقطاع الصرف الصحي لضمان تقديم افضل خدمة للمواطنين