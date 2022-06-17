شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد اجتماعات المجمع المقدس فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية اجتماعاته سنوياً فى مناسبتين إحداهما فى بداية أو منتصف العام، والتى تحتوى على الجلسة الرسمية للمجمع المقدس، وفيها يتم اتخاذ القرارات، وطرح التوصيات والأخري تعقد في نهاية العام الميلادي، وتكون سيمناراً يناقش أفكار وتحديات الخدمة الرعوية مع الآباء الأجلاء.

ويضم المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية 138 عضواً يتكونون من: قداسة البابا البطريرك الأنبا تواضروس الثاني و135 مطراناً وأسقفاً واثنين من الكهنة هما وكيلى قداسة البابا فى القاهرة والإسكندرية.

ويتكون المجمع المقدس من 12 لجنة تضم عدداً من الآباء المطارنة والأساقفة في جميع المجالات الرعوية و هي كالآتي: لجنة السكرتارية-اللجنة الدائمة -لجنة الرعاية و الخدمة-لجنة شؤون الايبارشيات-لجنة شؤون الرهبنة-لجنة الأسرة-لجنة الايمان والتعليم-لجنة الطقوس-لجنة العلاقات العامة-لجنة الإعلام والمعلومات-لجنة العلاقات المسكونية-لجنة شؤون المهجر.