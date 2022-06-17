شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين واكتمال النصاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النقيب العام الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، انعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى بحضور 340 طبيبا بيطريا.

وتناقش الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين، عدة بنود منها: التصديق على انتخابات النقابة العامة 2020، وكذلك انتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية 2022، وعرض تقرير الأمين العام حول السياسة العامة للنقابة، كما سيتم عرض تقرير أمين الصندوق واعتماد ميزانيات أعوام 2018 و2019 و2020، وتقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات عن ذات الفترة، وعرض ميزانية النقابة العامة لعام 2021، واختيار مراقب الحسابات واعتماد مكافآته.

كما سيتم عرض لائحة صندوق التكافل الاجتماعى الجديد، وعرض قيد خريجى الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية بالنقابة، ومناقشة مزاولة مهنة الطب البيطرى للأجانب فى مصر، ومناقشة الإشراف البيطرى على المزارع وتراخيص المنشآت البيطرية، وعرض تعديلات لائحة صندوق الغارمين، وعرض تعديل اللائحة الإدارية والمالية بخصوص تحديد الحد الأقصى فى حدود 10% من الأصول المتداولة كمبلغ للصرف على شراء الأصول أو إنجاز المشروعات للبند الواحد.

ويشترط لحضور الجمعية العمومية سداد العضو لاشتراك النقابة العامة حتى نهاية عام 2021م.