شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين واكتمال النصاب.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن النقيب العام الدكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، انعقاد الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين، وذلك بعد اكتمال النصاب القانونى بحضور 340 طبيبا بيطريا.
كما سيتم عرض لائحة صندوق التكافل الاجتماعى الجديد، وعرض قيد خريجى الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية بالنقابة، ومناقشة مزاولة مهنة الطب البيطرى للأجانب فى مصر، ومناقشة الإشراف البيطرى على المزارع وتراخيص المنشآت البيطرية، وعرض تعديلات لائحة صندوق الغارمين، وعرض تعديل اللائحة الإدارية والمالية بخصوص تحديد الحد الأقصى فى حدود 10% من الأصول المتداولة كمبلغ للصرف على شراء الأصول أو إنجاز المشروعات للبند الواحد.
ويشترط لحضور الجمعية العمومية سداد العضو لاشتراك النقابة العامة حتى نهاية عام 2021م.