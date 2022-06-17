شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. انهيار عقار بالقاهرة وإخلاء العقارات المجاورة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها انهيار عقار مكون من 5 أدوار، كائن ب 1 حارة حسين شاهين من طور سيناء بحى الوايلى، شمال القاهرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
انهيار عقار بالقاهرة والمحافظ يتابع رفع الأنقاض.. صور
انهار عقار مكون من 5 أدوار، كائن ب 1 حارة حسين شاهين من طور سيناء بحى الوايلى، شمال القاهرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
الحكومة تنفى شائعة اختطاف فتيات بالمواصلات العامة عن طريق تخديرهن بـ"إبرة"
كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تم تداوله علي بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسائل تحذيرية تتضمن وجود محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الداخلية، التي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أنه لا صحة لوجود أي محاولات اختطاف لبعض الفتيات بالمواصلات العامة وقطارات المترو عن طريق تخديرهن بوخزة إبرة، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى أو بلاغات بأي من المحافظات على مستوى الجمهورية بشأن وقائع خطف مماثلة، وأن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة تستهدف إثارة البلبلة، مناشدة المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع ضرورة الإبلاغ عن أية جرائم من هذا النوع وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
متحدث الصحة: لا يوجد ما يسمى بالتخدير بـ شكة الدبوس علميًا
أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم باسم وزارة الصحة، انخفاض نسبة الإصابات بكورونا على المستويين المحلي والعالمي.
أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن صندوق التنمية المحلية التابع للوزارة وافق مؤخرا على تمويل 437 مشروعا صغيرا ومتناهى الصغر باستثمارات 4,9 مليون جنيه، ليصبح إجمالى ما وافق الصندوق على تمويله 3189 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر منذ بداية العام المالى الحالى فى يوليو 2021 وحتى الآن، بإجمالي قروض 31 مليون جنيه، إضافة إلى 6 ملايين جنيه مساهمة من المستفيدين، وبجملة استثمارات بلغت 36,6 مليون جنيه.
أجرى ”الخليج 365” بثا مباشرا، من موقع العقار المنهار، بمنطقة الوايلي في القاهرة، صباح اليوم الجمعة، لرصد كواليس انتشال أول جثة لسيدة من أسفل الأنقاض، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى العام.، وجاري مواصلة جهود رجال الحماية المدنية للبحث عن عدد من الضحايا، ورفع الأنقاض.
"الأوقاف" تخصص رقما على واتس آب للإبلاغ عن وجود صناديق تبرعات بالمساجد
استشهد 3 فلسطينيين فجر اليوم الجمعة، فى مدينة جنين شمال الضفة الغربية، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة ، اللواء حلمي مشهور عضو المجلس بالتواصل مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق للمنتخب الوطني من أجل معرفة موقفه من العودة مجددا.
ينتظم الجنوب أفريقى بيرسى تاو صانع العاب النادى الاهلى اليوم، الجمعة، فى تدريبات فريقه الجماعية بعدما أدى أمس جلسة فى «الجيم» على هامش مران الفريق الذى أقيم على ملعب التتش فى بداية التحضيرات لمباراة الزمالك، المقرر لها مساء الأحد المقبل باستاد الأهلي والسلام.