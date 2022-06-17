شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: إحكام الرقابة على الصرف الصناعى للحد من مخاطر التلوث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية الحد من مخاطر تلوث الصرف الصناعي من أجل المحافظة على شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة والحفاظ على الصحة العامة والبيئة والاستثمارات التي تم إنفاقها في إنشاء مشروعات الصرف الصحي.

وأشار "رسلان"، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى أهمية تقديم الدعم الفني لإدارات الصرف الصناعي بالشركات لإحكام الرقابة على صرف المخلفات الصناعية السائلة على منظومة الصرف الصحي، ووضع سياسات واضحة وفعالة لعمل إدارات الصرف الصناعي بالشركات التابعة، بما يتفق وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للشركة القابضة المتمثلة في: (حماية تنمية الاستثمارات - إعداد القادة والكوادر المتخصصة - الارتقاء بمستوي الاداء المؤسسي).