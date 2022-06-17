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شكرا لقرائتكم خبر عن توافد الأطباء البيطريين على النقابة للمشاركة بالجمعية العمومية العادية.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، توافد الأطباء البيطريين على مقر دار الحكمة، للمشاركة فى فعاليات الجمعية العمومية العادية، المقرر عقدها اليوم الجمعة.
كما سيتم عرض لائحة صندوق التكافل الاجتماعى الجديد، وعرض قيد خريجى الجامعات الخاصة والأهلية والأجنبية بالنقابة، ومناقشة مزاولة مهنة الطب البيطرى للأجانب فى مصر، ومناقشة الإشراف البيطرى على المزارع وتراخيص المنشآت البيطرية، وعرض تعديلات لائحة صندوق الغارمين، وعرض تعديل اللائحة الإدارية والمالية بخصوص تحديد الحد الأقصى فى حدود 10% من الأصول المتداولة كمبلغ للصرف على شراء الأصول أو إنجاز المشروعات للبند الواحد.
ويشترط لحضور الجمعية العمومية سداد العضو لاشتراك النقابة العامة حتى نهاية عام 2021م.
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