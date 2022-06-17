شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة توزع مواد غذائية وملابس على المواطنين فى بني سويف والبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت وزارة الداخلية توجيه القوافل الإنسانية للمساهمة فى تقديم أوجه الرعاية للمواطنين.. حيث تم توجيه قافلة مشتركة بين قطاعى (حقوق الإنسان والخدمات الطبية) لتوزيع المساعدات العينية – مواد غذائية- ملابس" على عدد من الأهالى بالقرى الأكثر إحتياجاً وزيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية "المسنين- الأيتام- أيتام من ذوى الهمم" بمحافظتى (البحر الأحمر – بنى سويف بالإضافة إلى توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات ، لتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما قام وفد من ضباط قطاع حقوق الإنسان بزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر والعمل على الإرتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات