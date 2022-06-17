شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: محطات لمياه الشرب بأوسيم ومنشأة القناطر بتكلفة 680 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الدولة تولي اهتماما بالغآ بتطوير البنية التحتية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مشيراً انه جاري تنفيذ عدداً من المشروعات بقطاع مياه الشرب لمواجهه مشكلات ضعف الضغوطات بالبؤر الساخنة.

تصريحات محافظ الجيزة جاءت خلال جولته التفقدية لمتابعة مراحل العمل النهائية بمشروعات مياه الشرب الجارية بمراكز أوسيم ومنشأة القناطر والتى تبلغ تكلفتها الإجمالية 680 مليون جنيه للوقوف على ما تم إنجازه وتحديد الجدول الزمنى لبدء دخول تلك المشروعات الخدمة لما لهم من أهمية كبيرة في حل مشكلة الانقطاعات وتحسين ضخ المياه بقطاع شمال المحافظة وزيادة كميات المياه المنتجة.

وأكد محافظ الجيزة خلال تفقده محطة القيراطيين بمركز أوسيم أن المشروع يعد مطلباً هاماً للمواطنين حيث تبلغ طاقة المحطة الاستيعابية 120 الف م3 علي مرحلتين ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولي خلال شهرين بقدرة 60 ألف م3 وبتكلفة 395 مليون جنيه وسوف تساهم فى تحسين مستوى ضغوطات المياه فى عدداً من القطاعات بمركز أوسيم .

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الأعمال وتحقيق معدلات إنجاز أعلى لسرعة الانتهاء من المشروع طبقآ للجدول الزمني المحدد مؤكداً علي ضرورة تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية للانتهاء من الأعمال المتبقية وتشغيل المحطة .

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد محطة مياه منشاة القناطر والذى تبلغ طاقتها الاستيعابية 80 ألف م3/يوم وخزان سعة 2000م3 والتي تقام على مرحلتين ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولي لها بطاقة استيعابية 40 ألف م3 خلال شهرين بتكلفة 285 مليون جنيه.

وأوضح اللواء أحمد راشد انه جاري تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الثانية للمحطة لتغطية مركز منشأة القناطر بالكامل وذلك وفقا لمخططات العمل التي تم وضعها.

وحرص محافظ الجيزة علي تفقد الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية لمحطات القيراطين ومنشأة القناطر و مبني المرشحات للوقوف علي مراحل تنقية المياه .

حيث ثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر القائم بين محافظة الجيزة ووزارة الأسكان والذى أسفر عن زيادة كميات المياه التى تم إضافتها من خلال تنفيذ عدد من مشروعات الجديدة والتوسعات خلال الفترة الماضية مما ساهم في حل مشكلة الانقطاعات وضعف المياه بالعديد من القطاعات مؤكداً على تذليل كافة العقبات بما يضمن انهاء المشروعات فى اقصي فترة ممكن لتحقيق الاستفادة القصوى منها للمواطنين .

رافق المحافظ خلال الجولة ابراهيم الشهابي نائب المحافظ و محمد نور السكرتير المساعد والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي و النواب طارق الطويل و أسامة الأشموني و محمود الصعيدي أعضاء مجلس النواب عن دوائر أوسيم والوراق وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمهندس محمد عبد العظيم المشرف علي مشروعات الجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب بالجيزة ومحمد عبد الراضي وفرج عبد العاطى رؤساء مراكز منشأة القناطر وأوسيم .