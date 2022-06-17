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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

‏‏وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم  ً وجاءت كالتالى:-

 

- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلوجرام.

- البطاطس 5 جنيه.

- البصل الأبيض 3 جنيهات .

-البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.

- الكوسة بـ 8.5 جنيه .

- الجزر بـ 5.5 جنيه .

- الخيار بـ 8.5 جنيه .

- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات.

- الباذنجان العروس 5 جنيهات

- الفلفل البلدى 5.5 جنيه.

- الفلفل الألوان 14 جنيها.

- الليمون بـ 20 جنيها

- فاصوليا 12 جنيها.

‏- بلح بارحى 34 جنيها.

- بسلة 11 جنيها.

- بامية 22 جنيها.

- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

- وورق عنب 19 جنيها.

- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.

‏- عنب أحمر 12.5 جنيها.

- برتقال بلدى 5 جنيهات.

- الفراولة 11 جنيها.

- جوافة 15 جنيها.

- خوخ 8.5 جنيه.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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