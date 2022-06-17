شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الكويتية تبرز تأكيد الرئيس السيسى باستحالة تقدم أى دولة بغياب الأمن والاستقرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة اليوم الجمعة، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح الاجتماعات السنوية 29 للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد استحالة تقدم أى دولة بغياب الأمن وإننا احتاجنا فى مصر 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية .

ففي صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان " السيسي: احتاجنا نحو 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية" قالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا إلى تغيير وجه القارة الأفريقية وتحقيق طموحات شعوبها عبر توفير بنية أساسية من طرق وكهرباء ومشروعات مختلفة، مؤكدا ضرورة أن تضع الدول الأفريقية آليات وخطوات ملموسة لتحقيق حلم القارة في تغيير واقعها وتطويره.

ونقلت الصحيفة عن الرئيس قوله ، أتحدث من واقع مصر التي تطور البنية التحتية فيها.. فقد احتجنا مبلغا يتراوح ما بين 400 إلى 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن مشروعات التطوير كانت على ما نسبته 10 إلى 12% من مساحة مصر فقط .

وفي صحيفة النهار الكويتية وتحت عنوان " السيسي: لا تنمية دون أمن " قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي أكد أن حالة الاستقرار في الدول مهمة جدا من أجل تحقيق التنمية والتقدم وإن الفكرة كلها الاستقرار… والأمن إذا غاب عن دولة أوعوا تطلبوا من الدولة دي إنها تتقدم أبدا، لن تتقدم.

وفي صحيفة الجريدة الكويتية وتحت عنوان " عبد الفتاح السيسي: استحالة تقدم أي دولة بغياب الأمن " قالت الصحيفة إن الرئيس السيسي شدد على أن الاستقرار شريطة أساسية لأي تنمية حقيقية والاستقرار والأمن إذا غابا عن دولة، اوعوا تطلبوا من الدولة دي تتقدم أبداً، فلن تتقدم… سواء كان الأمر خطة خارجية أو استهدافا أو عدم وعي الناس».