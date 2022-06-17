شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال جثة سيدة من أسفل ركام المنزل المنهار فى الوايلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشلت قوات الإنقاذ البرى التابعة للحماية المدنية بالقاهرة، جثة سيدة من أسفل أنقاض المنزل المنهار بمنطقة الوايلي ونقلتها سيارة إسعاف إلى المستشفي.

وتتمركز 5 سيارات إسعاف بمحيط العقار المنهار ب(1) حارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحى الوايلى، تحسبا للعثور عن ناجين من أسفل العقار المنهار .

وكانت غرفة العمليات المركزية قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار مكون من أرضى و 5 طوابق، وعلى الفور تم قطع المرافق عن العقار المنهار و إخلاء العقارات المجاورة له إخلائًا احترازيًا لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية ورفع الأنقاض .