شكرا لقرائتكم خبر عن 3 يوليو.. بدء تسليم قطع أراضي المصريين بالخارج بمشروع بيت الوطن بالعبور الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، يوم الأحد الموافق 3 يوليو المقبل، وحتى يوم الأربعاء الموافق 6 يوليو، في تسليم عددٍ من قطع أراضي المصريين بالخارج السابق حجزها بمشروع بيت الوطن بالمنطقة " ZONE F " بالـ 2600 فدان بمدينة العبور الجديدة.

وأوضح المهندس أحمد على، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضي من 1 : 20، يوم الأحد 3/7/2022، والقطع أرقام ( 22 – 23 – 28 – 29 – 34 – 35 – 36 – 40 – 41 – 43 – 64 – 65 )، يوم الإثنين 4/7/2022، والقطع أرقام ( 73 – 74 – 75 – 76 – 78 79 – 80 – 81 – 82 – 86 – 87 – 90 )، يوم الثلاثاء 5/7/2022، وتخصيص يوم الأربعاء 6/7/2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أن على العملاء الحاجزين لتلك القطع التوجه إلى الإدارة العقارية بمقر الجهاز لفتح ملف للقطعة، مع ما يفيد سداد المستحقات المالية وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.