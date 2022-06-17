شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح 15 مسجدا فى المحافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 15 مسجدًا، منها 13 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، ومسجدان صيانة وترميمًا، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2021م حتى تاريخه 1132 مسجدًا، منها 954 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و178 مسجدًا صيانة وترميمًا.

وفيما يلى المساجد المقرر افتتاحها:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف أسوان

1. الشيناب – الجعافرة - دراو

2. أبو هندي – الرديسية

3. آل قاسم - فارس

4. الشيخ عبد العال - إقليت

مديرية أوقاف أسيوط

5. الرحمن – المندرة - منفلوط

6. عباد الرحمن – نجوع المعادي - البداري

مديرية أوقاف الشرقية

7. الكبير – خلوة الشرفا – مركز أبو كبير

مديرية أوقاف الفيوم

8. عباد الرحمن –كحك بحري - الشواشنة

مديرية أوقاف الغربية

9. المتولي الكبير – محلة أبو علي – المحلة الكبرى

10. الكبير – عزبة النمكي - قطور

مديرية أوقاف البحيرة

11. الخاصة الكبرى – قرية البرنوجي – مركز دمنهور

مديرية أوقاف الجيزة

12. المدينة المنورة – محور جمال عبد الناصر – بجوار واحة خطاب – 6 أكتوبر

مديرية أوقاف بني سويف

13. المزغوني – بهبشين - ناصر

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف بني سويف

1. مالك الملك – الكوم الأحمر – مركز بني سويف

مديرية أوقاف الدقهلية

2. أمونة شلبي – مركز منية النصر

في سياق متصل، يؤدى أئمة المساجد خطبة الجمعة اليوم، تحت عنون "الحفاظ على الأوطان والحرص على عمارتها"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، في وقت سابق وشددت على الأئمة ضرورة الالتزام به نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير مع الالتزام بوقت الخطبة المحدد بـ 10 دقائق للخطبتين، ومن المقرر أن يؤدى الدكتور نوح عبد الحليم العيسوي، وكيل الوزارة لشئون مكتب الوزير، خطبة الجمعة اليوم من مسجد عمر بن عبد العزيز بسمنود بمحافظة الغربية، والتي ينقلها التليفزيون المصرى اليوم.