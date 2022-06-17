شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مناطق صفط اللبن وناهيا وأوسيم بداية من 12 منتصف الليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، قطع المياه عن مناطق: (صفط اللبن - ناهيا - أوسيم - برطس)، وضعف المياه بمناطق : ( الهرم - فيصل - المناشي - الجلاتمة - بهرمس - كرداسة - أبو رواش - بني مجدول)، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباح غدًا السبت، لمدة 6 ساعات.

وأرجعت الشركة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، سبب انقطاع المياه إلى القيام بعمل تغذية لمنطقة صفط اللبن من خط المياه قطر 1000 مم المغذي لرافع نادي الرماية، الأمر الذي يستلزم قطع المياه للانتهاء من الأعمال.

وأهابت الشركة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يتم الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.