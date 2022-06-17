شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتابع إجراءات الإعداد لأسبوع القاهرة الخامس للمياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً مع الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، لاستعراض الترتيبات الجارية لـ أسبوع القاهرة الخامس للمياه والمزمع عقده خلال الفترة 16-19 أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والإعداد للفعاليات المعنية بقطاع المياه ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ COP27 والمزمع عقده بشرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم.

واستعرض عبد العاطي مجهودات السكرتارية الدائمة لأسبوع القاهرة للمياه في الإعداد للنسخة الخامسة من الأسبوع، والذي تنظمه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات والوزارات المحلية.

كما استعرض المجهودات المبذولة في الإعداد ليوم المياه والمزمع عقده ضمن برنامج رئاسة مؤتمر المناخ القادم ، حيث تقرر تخصيص يوم كامل عن المياه ، وإطلاق مبادرة دولية للتكيف مع التغيرات المناخية بقطاع المياه بالتعاون مع عدد من المنظمات وشركاء التنمية ، وقيام مصر بقيادة تنظيم "جناح المياه" والذي سينعقد على مدار أيام المؤتمر بالتعاون مع أكثر من 30 منظمة دولية ، وذلك في إطار مساعي مصر لدمج ملف المياه والعمل المناخي.

وصرح عبد العاطي، أن أسبوع القاهرة للمياه يهدف لرفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الابتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة ، ودعم وتنفيذ سياسات الإدارة المتكاملة للمياه ، والتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات المناخية ، حيث سيتم عقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه تحت عنوان "المياه في قلب العمل المناخي" وذلك إيماناً من الدولة المصرية بأهمية محور المياه في ملف تغير المناخ.

وأضاف أن أسبوع القاهرة الخامس للمياه يحظى بالرعاية الشرفية للمجلس العالمي للمياه وجامعة الدول العربية، ومن المنتظر أن يشهد مشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والقطاعات الأخرى ذات الصلة من مختلف دول العالم، بالإضافة للعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والعديد من الفئات كالسيدات والمزارعين والقانونيين من مختلف دول العالم.

وستتضمن فعاليات الأسبوع عقد العديد من الاجتماعات رفيعة المستوي وورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية، وتقديم عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين، وتقديم أبحاث علمية من خبراء وأساتذة وطلبة وخريجي جامعات وطلاب مدارس، كما يقام على هامش الإسبوع معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة استخدام المياه وتقنيات معالجة المياه ، كما يتم عقد عدد من المسابقات خلال الحدث ، ومنها مسابقة أفضل مشروع تخرج، ومسابقة عرض أبحاث رسائل الماجستير والدكتوراة في ثلاث دقائق ، والمسابقة القومية لترشيد إستخدام المياه (حافظ عليها تلاقيها) والتي تُقام بين المزارعين للعام الخامس على التوالي من خلال أسبوع القاهرة للمياه حيث تقدم 350 مزارع للمسابقة لعرض تجاربهم ، ومسابقة "شباب المبتكرين في مجال المياه" بمشاركة الطلبة من مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية.

كما سيتم خلال الأسبوع إعداد الصياغة النهائية لرسائل "حوار السياسات في البلدان التي تعاني من ندرة المياه من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة" والذي تم إطلاقه خلال أسبوع القاهرة الرابع للمياه ، حيث تمثل هذه الجلسات علامات على طريق الإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بمراجعة منتصف المدة الشاملة لعقد العمل في مجال المياه والذي سيعقد في نيويورك خلال شهر مارس 2023.

واستقبلت اللجنة العلمية للأسبوع ملخصات الأوراق البحثية ذات العلاقة بمحاور الإسبوع الخمس والتي بلغ عددها 126 ورقة بحثية ، حيث تقوم اللجنة بتقييمها وتحديد أفضلها وذلك تمهيداً لإعلام الباحثين المقبولين لقيامهم بإرسال الأوراق البحثية كاملة والتي سيتم تقييمها وعرض أفضلها خلال أسبوع القاهرة الخامس للمياه، وتضم اللجنة في عضويتها نخبة كبيرة من خبراء المياه وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية والهيئات والمؤسسات المتخصصة في مجالات المياه وجهاز شئون البيئة ومعهد الصحة العالمية والبيئة البشرية ، وقد قامت اللجنة العلمية للأسبوع بوضع معايير قبول الأوراق البحثية ، وكذا قواعد نشر الأبحاث المميزة والتي سيتم قبولها للنشر بالمجلة العلمية للمركز القومي لبحوث المياه مع تحمل المركز مصاريف النشر.