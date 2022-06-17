شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة: عقار الوايلى المنهار طراز معمارى وصدر له قرار ترميم لم ينفذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء إبراهيم عبد الهادى نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، أن العقار المنهار بحى الوايلى، فى الساعات الأولى صباح اليوم الجمعة، ذات طراز معمارى وكان صدر له قرار ترميم، ولكن مالك العقار لم ينفذ القرار.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، لـ"الخليج 365"، أنه جارى البحت عن 5 أو 6 أسفل الأنقاض حسب رواية الشهود، مشيرا إلى أنه جارى رفع الأنقاض من خلال الحماية المدنية والمحافظة، وتم غلق الشارع لتسهيل العمل وحماية المشاة.

وتفقد منذ قليل، اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة واللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، أعمال رفع الأنقاض، والبحث عن الناجين أسفل العقار رقم 1 حارة حسين شاهين بشارع طور سيناء بحي الوايلي.

وتلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغ يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 أدوار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأت أعمال رفع الأنقاض .