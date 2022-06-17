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البحث عن أسرة مكونة من 6 أفراد أسفل ركام المنزل المنهار بالوايلى

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القاهرة - سامية سيد - يكثف رجال الحماية المدنية من جهودهم للبحث عن أسرة مكونة من 6 أفراد أسفل ركام منزل منهار بمنطقة الوايلي لانتشالهم، وسط تواجد الخدمات الأمنية لمتابعة الحادث.

تلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 أدوار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية.

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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