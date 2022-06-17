شكرا لقرائتكم خبر عن البحث عن أسرة مكونة من 6 أفراد أسفل ركام المنزل المنهار بالوايلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكثف رجال الحماية المدنية من جهودهم للبحث عن أسرة مكونة من 6 أفراد أسفل ركام منزل منهار بمنطقة الوايلي لانتشالهم، وسط تواجد الخدمات الأمنية لمتابعة الحادث.

تلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 أدوار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية.