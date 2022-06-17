شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتخلص الجسم من النيكوتين بعد التوقف عن التدخين؟ الصحة توضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان أنه بعد التوقف عن التدخين بكل أشكالة يبدأ الجسم فى التخلص من مادة النيكوتين والمواد السامة كالتالى:-

- خلال 20 دقيقة من التوقف تبدأ سرعة ضربات القلب فى الانتظام وكذلك مستوى ضغط الدم.

- خلال 12 ساعة من التوقف يقل أول أكسيد الكربون لمعدلاته الطبيعية.

- بعد أسبوع إلى 12 أسبوع من التوقف تتحسن الدورة الدموية، ويظهر ذلك على الجلد وتتحسن وظائف الرئة ويقل الشعور بالإرهاق وضيق التنفس.

- بعد سنة من التوقف عن التدخين يقل خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة.

وطالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بالإقلاع عن التدخين لأنه خطر كبير على الصحة العامة، ويسبب العديد من الأمراض الخطرة التى قد تسبب الوفاة.