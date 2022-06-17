الطريق نحو الأزرق.. العالم يستعد لمواجهة تلوث البحار والمحيطات

القاهرة - سامية سيد - تلوث البحار والمحيطات بات على أولويات العالم خلال كل المباحثات الدولية، لا سيما لارتباطه الوثيق بقضية التغيرات المناخية، فالعالم يستعد حاليا للانطلاق فى مواجهة تلوث البحار والمحيطات، وهو ما أسموه "الانطلاق نحو الأزرق أو المباحثات الزرقاء ضمن فعاليات مؤتمر الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات"، المنعقد فى لشبونة عاصمة البرتغال، من أجل بحث القضية الأكثر تأثيرا على الكرة الأرضية، وهى قضية تلوث المحيطات، لبحث كيفية إدارة وحماية وصيانة النظم البيئية الساحلية والعمل على استعادتها.

وخلال هذا التقرير نرصد دور مصر فى الانطلاق الأزرق..

تعد البحار والمحيطات هى أكبر المسطحات المائية فى الكرة الأرضة، وبات واضحا للجميع كيف أثرت كل الأنشطة البشرية على الحياة البحرية فى محيطات، خاصة تأثر الكائنات من الحيوانات والنباتات البحرية، وتسببت سلوكيات البشر فى التلوث البحرى بكل أنواعه، ومنها التلوث بسبب انتشار المواد الضارة، والنفط والبلاستيك والنفايات الصناعية والزراعية والجزيئات الكيميائية.