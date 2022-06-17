شكرا لقرائتكم خبر عن 92 % من القراء يؤيدون تكثيف حملات توعية الأسر بعدم المبالغة فى طلبات اتفاقات الزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف حملات توعية الأسر بعدم المبالغة فى طلبات اتفاقات الزواج؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية الأسر بعدم المبالغة فى طلبات اتفاقات الزواج.

وأيد 92 % من القراء مطالب تكثيف حملات توعية الأسر بعدم المبالغة فى طلبات اتفاقات الزواج، بينما عارض8 % من القراء مطالب تكثيف حملات توعية الأسر بعدم المبالغة فى طلبات اتفاقات الزواج.



