شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ربط الطريق الدائرى الإقليمى مع طريق بنها المنصورة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى من بنها للمنصورة بمسافة 73 كم، أصبح الطريق الدائرى الإقليمى يتبادل الحركة المرورية مع الطريقين الشرقى والغربى للرياح التوفيقى بمطالع ومنازل لسهولة تدفق حركة المركبات.

ويشمل الطريق تنفيذ 15 عملا صناعيا (15 كوبرى) وذلك لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر 6 محافظات بالوجه البحرى والدلتا هى (القليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط والغربية وكفر الشيخ)، ويمر الطريق مباشرة على 3 عواصم من عواصم المحافظات الستة وهى مدن بنها والمنصورة ودمياط.

ويتم تنفيذ توسعة المسافة من بنها إلى المنصورة وإنشاء طريق حر شرق الرياح التوفيقى بطول 73 كم بعرض 4 حارات ليكون اتجاه المرور بعد الانتهاء من المشروع بالكامل من القاهرة إلى المنصورة شرق الرياح بواقع 4 حارات ويكون اتجاه البر الغربي من الرياح التوفيقي للاتجاه القادم من المنصورة إلى القاهرة بواقع 4 حارات.

كما تتم توسعة المسافة من المنصورة حتى دمياط بطول 50 كم وذلك للمساهمة في رفع مستوى الخدمة وتسهيل حركة انتقال الأفراد ونقل البضائع بين محافظات الدلتا، وحل الاختناقات المرورية عند مداخل المدن والقرى الواقعة على مسار الطريق لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة.