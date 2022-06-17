شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار عقار بالقاهرة والمحافظ يتابع رفع الأنقاض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهار عقار مكون من 5 أدوار، كائن ب 1 حارة حسين شاهين من طور سيناء بحى الوايلى، شمال القاهرة، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

تلقت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة بلاغ يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 أدوار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية.