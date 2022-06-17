إنجازات 8 سنوات.. محور طما العلوى على النيل بسوهاج بـ1.55 مليار جنيه (صور)

القاهرة - سامية سيد - شرايين الحياة هى الطرق والكبارى والمحاور، وسوهاج واحدة من محافظات الصعيد التي تحققت فيها رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية الشاملة مصر 2030، والإصلاح الجذرى والمستدام لصالح مصر والأجيال القادمة، حيث تحققت كافة آفاق التنمية على أرض المحافظة، وساهم المحور في نقل أكثر من نصف مليون مواطن من الشرق إلى الغرب وسهل عملية نقل التجارة والبضائع بين المحافظات المختلفة.

محور كوبرى طما على النيل الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى أحد أهم محاور التنمية الجديدة بمحافظة سوهاج، حيث يوفر السيولة المرورية من شرق إلى غرب النيل، بالإضافة إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين وخدمة الخطط الاستثمارية بالمحافظة، وتبلغ التكلفة الإجمالية للكوبرى حوالى 1.55 مليار جنيه، حيث يربط المحور شبكة الطرق من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربى، بطول 40 كم وبعرض 21 مترا، مما يساهم فى تنمية الحركة السياحية والاستثمارية بالمنطقة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وإتاحة فرص عمل جديدة، وتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتنمية الشاملة مصر 2030، والإصلاح الجذرى والمستدام لصالح مصر والأجيال القادمة.

المحور عبارة عن محور تقاطع حر وتبلغ تكلفه المراحل الثلاث الجارى العمل بها حالياً حوالى 1.55 مليار جنيه، ويتكون من كوبرى النيل + كوبرى السكة الحديد + 8 كبارى + 16 نفقا + 4 بربخ، ويبلغ طول المحور حوالى 40 كيلومترا وعرضه 21 مترا تقريبا، ويتكون الكوبرى من 3 مراحل المرحلة الأولى تضم 6 كبارى و8 أنفاق وكوبرى على النيل طوله 1.1 كم، ويبلغ طول المرحلة الأولى 6.8 كم، وجار العمل فى التشطيبات النهائية لهذه المرحلة تجهيزا للافتتاح والمرحلة الثانية من شرق كوبرى المنيب إلى الطريق الزراعى الشرقى ومن غرب السكة الحديد إلى كم 1000+1 والمرحلة الثالثة من كيلو متر 1000+1 إلى الطريق الصحراوى الغربى

والمحور سيساهم فى ربط شبكة الطرق من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربى بطول 40 كم، وتنمية حركة السياحة الدينية بالمنطقة، حيث يوجد العديد من المساجد والكنائس والأماكن الأثرية بالمنطقة، وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وإتاحة فرص عمل جديدة والمحور بكامل مراحله تابع للهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، ويربط بين الصحراوى والزراعى الشرقى بأسيوط وبين الزراعى والصحراوى الغربى بسوهاج.

تم الانتهاء من المرحلة الأولى من محور كوبرى طما العلوى على النيل بطول 6.8 كيلو متر، وهى جاهزة للافتتاح ويتبقى مرحلتين جارى العمل بهما، مشيراً إن المرحلة الأولى تشمل 6 كبارى و8 أنفاق وكوبرى على النيل بطول 1.1 كيلومتر ومحور كوبرى طما على النيل يوفر السيولة المرورية من شرق إلى غرب النيل، بالاضافة إلى توفير الوقت والجهد على المواطنين وخدمة الخطط الاستثمارية بالمحافظة، وتبلغ التكلفة الأجمالية للكوبرى حوالى 1.55 مليار جنية، حيث يربط المحور شبكة الطرق من الطريق الصحراوى الشرقى وحتى الطريق الصحراوى الغربى، بطول 40 كم وبعرض 21 مترا، مما يساهم فى تنمية الحركة السياحية والاستثمارية بالمنطقة وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وإتاحة فرص عمل جديدة.

المحور تم إنجاز المرحلة الأولى منه لتكون شاهده على بذل المزيد من الجهد لدعم الخطط الاستراتيجية للدولة للإصلاح على المدى البعيد، بما يخدم مواطنى وأهالى سوهاج، واستكمال وإقامة المشروعات القومية والتنموية والخدمية فى أقصر وقت ممكن، وتحقيق رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى للتنمية الشاملة مصر 2030، والإصلاح الجذرى والمستدام لصالح مصر والأجيال القادمة.



المرحلة-الأولى-من-محور-طما-العلوى-على-النيل



محور طما العلوى على النيل



محور طما العلوى على النيل



محور طما العلوى على النيل



محور طما العلوى على النيل