شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تخصص رقما على واتس آب للإبلاغ عن وجود صناديق تبرعات بالمساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت وزارة الأوقاف رقما لتلقى بلاغات المواطنين عبر "واتس آب"، عن وجود أي صناديق تبرعات بأي مسجد من المساجد عدا مساجد النذور وهو "01200115268"، مشددة على جميع مديري المديريات والإدارات والمفتشين بضرورة التأكد من عدم وجود أي صناديق للتبرعات بالمساجد، وفي حالة وجود صناديق للتبرعات سيتم إحالة جميع المقصرين للتحقيق.

وأصدرت وزارة الأوقاف بيانا حول تداول مقطع فيديو على بعض مواقع التواصل الاجتماعى لشاب يقوم بسرقة صندوق مسجد الموقف الجديد بالشعبية بالمحلة الكبرى التابع لإدارة أوقاف المحلة ثان بمديرية أوقاف الغربية، حيث أكدت الوزارة أن مديرية أوقاف الغربية حررت محضر رقم 11276 لسنة 2022م قسم شرطة ثان المحلة بخصوص هذه الواقعة، تم القبض على الشاب الذي قام بهذه السرقة، وأكدت الوزارة أنه تم إحالة الشيخ "م.ع"، مدير الإدارة، والشيخ "ا.ا"، مفتش المنطقة للتحقيق بديوان عام الوزارة لتقصيرهما في تنفيذ تعليمات الوزارة برفع أي صناديق تبرعات من جميع المساجد.

وكانت وزارة الأوقاف قررت منع جمع أية تبرعات فى المساجد ورفع جميع صناديق التبرعات بكافة المساجد على مستوى الجمهورية، فيما عدا صناديق النذور، كما أصدرت الوزارة فى وقت لاحق للقرار الأساسى، قرار بمنع جمع أموال نظير صناديق حفظ الأحذية أو نظير استخدام دورات المياه فى المساجد.

وأكدت وزارة الأوقاف، في وقت سابق، أنها لا تمنع التبرعات للمساجد، وإنما قراراتها تأتى لوضع ضوابط لعملية جمع التبرعات لتكون فى مسار طبيعى ورسمى يضمن حق المتبرع ويضمن عدم إهدار أموال التبرعات ويقضى على محاولات الاستيلاء على هذه الأموال التى يتم جمعها من التبرعات للمساجد لصالح أى جماعة.