شكرا لقرائتكم خبر عن محسن اش الله يفوز برئاسة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز محسن اش الله اليوم الخميس برئاسة النقابة العامة للسياحة في الانتخابات العمالية دورة 2022-2026، وحصل على 58 صوتا مقابل 44 صوتا لمنافسه سعيد غانم، حيث شهد مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر انتخابات النقابة، في إطار الانتخابات التي شهدتها بعض النقابات العمالية العامة اليوم.

وتشهد بعض النقابات العامة اليوم الخميس عملية الاقتراع السري لانتخابات مجالس إدارة 15 نقابة عامة، وذلك بالمقرات التي خصصتها النقابات وجهزتها داخل المبانى الخاصة بها.

وتشمل النقابات التي تتم فيها العملية الانتخابية: العاملين بالمرافق العامة، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والاتصالات، والنقل العام، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية ، والسكة الحديد، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

من ناحية أخرى كان قد تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، صباح اليوم الخميس، لجان انتخابية عمالية داخل مقر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية لبعض مجالس إدارة النقابات العمالية العامة التى تشهدها الساحة العمالية خلال هذه الأيام.