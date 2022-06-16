شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة المنشآت المتعارضة مع مسار مشروع محور الفريق كمال عامر بالمنيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت محافظة الجيزة مجهودات إزالة المنشآت المتعارضة مع مسار مشروع محور الفريق كمال عامر، حيث قامت المحافظة من خلال حي جنوب بإزالة الباكيات والهناجر والمحلات والمنشآت المتعارضة بمنطقة كوبرى والي والمنيب، بعد تعويض أصحابها، لما للمشروع من أهمية قومية كبيرة وجاري استكمال الأعمال.

جاء ذلك في إطار سرعة الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة، لما له من أهمية مرورية كبيرة بالمحافظة وما سيحققه من ربط العديد من القطاعات الحيوية واختصار الوقت الزمني التي تقطعه المركبات.