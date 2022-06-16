شكرا لقرائتكم خبر عن "كانت رايحة تشترى فستان الخطوبة".. مصرع فتاة فى حادث بطريق "طنطا - كفر الشيخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقيت فتاة مصرعها، اليوم الخميس، وذلك قبل أيام قليلة من إتمام خطوبتها فى حادث تصادم على طريق "طنطا – كفر الشيخ" الدولي أثناء ذهابها برفقة خطيبها لشراء فستان خطوبتها المقررة.

تلقى اللواء هانى عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من شرطة النجدة بورد بلاغ بوقوع حادث مروري على طريق "طنطا – كفر الشيخ" الدولى وسقوط مصابين وحالة وفاة.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وتم الدفع بسيارتى إسعاف، وتبين من الفحص والمعاينة تصادم سيارة ميكروباص مع دراجة بخارية قيادة شخص وخطيبته، مما أسفر عن مصرع خطيبته وإصابة خطيبها بكسور وسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، والمصاب إلى مستشفى طنطا الجامعى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي صرحت بدفن جثمانها .