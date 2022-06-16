شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل أيام من فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجية التطبيقية، يبحث كثير من أولياء الأمور والطلاب عن مدارس بديلة للثانوى العام، وتعتبر مدارس التكنولوجية التطبيقية البديل المناسب لخريجى الشهادة الإعدادية، ونقدم فى التقرير التالى معلومات عن مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية كواحدة من مدارس التكنولوجية التطبيقية.

- تخضع مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

- فتح باب التقدم للمدرسة الأسبوع المقبل مع بداية التقديم لمدارس التكنولوجية التطبيقية.

- مدة الدراسة 3 سنوات.





شروط القبول بمدرسة إلكترو مصر..

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى الشهادة الإعدادية.

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى من محافظات القاهرة الكبرى القاهرة والجيزة – القليوبية.

- تنسيق مدرسة إلكترو مصر الحد الأدنى للمجموع يصل لقرابة 230 درجة وسيتم إعلان التفاصيل مع فتح باب التقديم.

- يكون الطالب مصرى الجنسية لا يزيد سن المتقدم عن 18 سنة فى 1 أكتوبر.

- أن يجتاز الطالب الاختبارات التى تجرى داخل المدرسة.





الأوراق المطلوبة للتقديم فى مدرسة إلكترو مصر..

بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، وصورة استمارة النجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى، وصورة شهادة الميلاد وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي للطلاب وعدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم وصورة بطاقة ولى الأمر وطلب التحاق بالمدرسة وحافظة مستندات.