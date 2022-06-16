شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو: تطوير نموذج دفاعى جديد للحلف لتطبيقه على الحدود مع روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج أن هناك نموذجا دفاعيا جديدا للحلف يجرى تطويره لتطبيقه على الحدود مع روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وتوقع الأمين العام لحلف الناتو، الموافقة على النموذج الجديد لنشر القوات والأسلحة، في القمة التي ستعقد في مدريد يومي 28 و30 يونيو.

ولفت الأمين العام لحلف الناتو، إلى أن نموذج نشر القوة الجديد يتكون من عدد من العناصر، حيث يتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بالمكون الأرضي لقوات الناتو على الجانب الشرقي للحلف، والأول هو تعزيز ما قبل الانتشار، لقد قمنا بالفعل بزيادة وجودنا، وضاعفنا المجموعات القتالية على الجناح الشرقي من أربعة إلى ثمانية في الأشهر الأخيرة، والعنصر الثاني من النموذج هو تعزيز المجموعات القتالية، بما في ذلك تلك التي لديها قدرات القيادة، وهو أمر ضروري للتنظيم السريع للتعزيزات.

وأشار الأمين العام لحلف الناتو، إلى أن هناك عنصرا آخر هو وضع الأسلحة والمعدات بشكل أولي وكقاعدة عامة، تنشأ صعوبات في نقل الأسلحة الثقيلة والذخيرة، من الأسهل تنظيم نشر القوات إذا كانت هناك مستودعات للأسلحة والذخيرة في المكان، موضحا أن النموذج الجديد يوفر المزيد من القوات في استعداد قتالي عال، بما في ذلك استخدام الأولوية لحلفاء محددين مدربين للدفاع لضمان التعزيز السريع، أي أنه لن يتم إرسال جميع القوات لنشرها، وبعضها سيبقى في بلدانهم، ولكن سيكون جاهزا للوصول بسرعة على الفور إذا لزم الأمر.