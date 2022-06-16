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"التموين": 36 مليار جنيه لدعم سلع البطاقات سنويا

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القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريراً من شركتي الجملة " العامة – ‏المصرية "بصرف 75% من مقررات تموين شهر يونية حتى الآن لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم من ‏خلال 40 ألف منفذ متنوع بين " منافذ جمعيتي – بدالي ‏التموين – المجمعات الاستهلاكية  ،لافتا الى، وجود مخزون استراتيجي من السلع بمخازن ‏الشركتين لتوفير كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم ‏طبقاً لما هو مقرر بالتوجيهات الوزارية السابقة.

وقال أحمد كمال  المتحدث الرسمي معاون الوزير أن الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السلع يتخطى الـ 6 أشهر في البعض منه ، ‏والـ 8 أشهر ويزيد في البعض الاخر كاللحوم والدواجن كما أن عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يصل ‏إلى 64 مليون مواطن بدعم سنوي يصل إلى 36 مليار ، وفي ‏الشهر يصل إلى 3 مليارات جنيه.‏

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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