شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": 36 مليار جنيه لدعم سلع البطاقات سنويا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من شركتي الجملة " العامة – المصرية "بصرف 75% من مقررات تموين شهر يونية حتى الآن لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم من خلال 40 ألف منفذ متنوع بين " منافذ جمعيتي – بدالي التموين – المجمعات الاستهلاكية ،لافتا الى، وجود مخزون استراتيجي من السلع بمخازن الشركتين لتوفير كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم طبقاً لما هو مقرر بالتوجيهات الوزارية السابقة.
وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع يتخطى الـ 6 أشهر في البعض منه ، والـ 8 أشهر ويزيد في البعض الاخر كاللحوم والدواجن كما أن عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يصل إلى 64 مليون مواطن بدعم سنوي يصل إلى 36 مليار ، وفي الشهر يصل إلى 3 مليارات جنيه.