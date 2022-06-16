شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين": 36 مليار جنيه لدعم سلع البطاقات سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور على المصيلحى وزير التموين ‏والتجارة الداخلية تقريراً من شركتي الجملة " العامة – ‏المصرية "بصرف 75% من مقررات تموين شهر يونية حتى الآن لصرفها للمواطنين على بطاقة الدعم من ‏خلال 40 ألف منفذ متنوع بين " منافذ جمعيتي – بدالي ‏التموين – المجمعات الاستهلاكية ،لافتا الى، وجود مخزون استراتيجي من السلع بمخازن ‏الشركتين لتوفير كل احتياجات المواطنين على بطاقة الدعم ‏طبقاً لما هو مقرر بالتوجيهات الوزارية السابقة.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي معاون الوزير أن الاحتياطي ‏الاستراتيجي من السلع يتخطى الـ 6 أشهر في البعض منه ، ‏والـ 8 أشهر ويزيد في البعض الاخر كاللحوم والدواجن كما أن عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية يصل ‏إلى 64 مليون مواطن بدعم سنوي يصل إلى 36 مليار ، وفي ‏الشهر يصل إلى 3 مليارات جنيه.‏