شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى لـ"مجتمع المال": أفريقيا أمانة فى رقبتكم.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها الرئيس السيسى لـ"مجتمع المال": أفريقيا أمانة فى رقبتكم.. الرئيس يخاطب ضمير العالم بتحديات تواجه القارة السمراء خلال افتتاح اجتماعات البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد.. ويؤكد: أفريقيا لن تعبر نحو مستقبل أفضل إلا بالتكامل وتجاوز الخلافات.. الرئيس: فى استقرار يبقى فى أمل.. مفيش استقرار يبقى مفيش أمل.. لو ربنا إدانى مش هخلى دولة بدون ما أساعدها.. ومصر احتاجت 500 مليار دولار لإيجاد بنية أساسية خلال 7 سنوات.

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