شكرا لقرائتكم خبر عن إرسال طلبات تظلمات وقف بطاقات التموين للمرتبات العالية وأصحاب السيارات للوزارة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قراراً وزارياً بشأن طلبات تظلمات البطاقات التموينية، وقضى التوجيه الوزاري بقبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية لمن جاءت لهم رسالة على بون الصرف "مرتبات حكومية عالية، سيارة حديثة 2018 فأكثر" بالمكاتب والإدارات التموينية ومراكز الخدمة، وإرسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مدير المديرية أسبوعياً.
واكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن القرار يأتي تيسيرا على المواطنين.
وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين، أن الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية كان قد مد فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين حتى 31/7/2022 ، لافتا الى ان الهدف من ذلك هو استكمال قواعد بيانات اصحاب البطاقات التموينية خاصة وان تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم صاحبه على بطاقة الدعم يساهم في سرعة التواصل معه.