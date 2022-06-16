شكرا لقرائتكم خبر عن إرسال طلبات تظلمات وقف بطاقات التموين للمرتبات العالية وأصحاب السيارات للوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور علي المصيلحى وزير ‏التموين ‏والتجارة الداخلية قراراً وزارياً بشأن طلبات تظلمات البطاقات التموينية، ‏وقضى التوجيه الوزاري بقبول طلبات تظلمات البطاقات التموينية لمن ‏جاءت لهم رسالة على بون الصرف "مرتبات حكومية عالية، ‏سيارة حديثة 2018 فأكثر" بالمكاتب والإدارات التموينية ‏ومراكز الخدمة، وإرسالها لديوان عام الوزارة عن طريق مدير ‏المديرية أسبوعياً.



واكد الدكتور على المصيلحى ‏وزير ‏التموين والتجارة الداخلية أن القرار يأتي تيسيرا على ‏المواطنين.



وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين،‏ أن الدكتور علي المصيلحى وزير ‏التموين والتجارة الداخلية كان قد مد فترة تسجيل رقم ‏المحمول على بطاقات التموين حتى 31/7/2022 ، لافتا الى ان ‏الهدف من ذلك هو استكمال قواعد بيانات اصحاب البطاقات ‏التموينية خاصة وان تسجيل رقم الهاتف المحمول باسم صاحبه ‏على بطاقة الدعم يساهم في سرعة التواصل معه.‏



