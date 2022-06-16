شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح يبحث مع وليامز فى القاهرة مستجدات اجتماعات المسار الدستورى الليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، بمقر إقامته فى القاهرة، المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفانى وليامز.

وأوضح مكتب إعلام البرلمان الليبي في بيان له أن اللقاء بحث آخر المستجدات التي توصلت إليها لجنتا مجلسي النواب والدولة في المسار الدستوري، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق لسبل دعم السلطة التنفيذية بالصورة الصحيحة لتتمكن من تقديم الخدمات الضرورية لكافة الليبيين دون إقصاء أو تمييز.

ويجرى رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح اجتماعات مكثفة خلال زيارته الحالية إلى القاهرة، وذلك لدعم اجتماعات لجنة المسار الدستوري الليبي للتوصل للإطار الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات.

وكان رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى قد التقى خلال زيارة قصيرة للعاصمة المصرية القاهرة ليلة أمس الأربعاء رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وذكرت المتحدثة بسم المجلس الرئاسي الليبي " نجوي وهيبة " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن اللقاء تناول الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

كما تناول اللقاء – حسب وهيبة - أهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب الليبيين في القاهرة، ونتائج ملف المصالحة الوطنية مع اقتراب الرئاسى من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع.

ووصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، الخميٍس، رئيسا أركان المنطقة الشرقية والغربية في الجيش الليبي، الفريق أول ركن عبد الرزاق الناظوري، والفريق أول ركن محمد الحداد، وذلك لدعم أعمال اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5" والتي تنعقد لليوم الثاني على التوالي.