شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. إلغاء جميع القيود على دخول المصريين أو الأجانب إلى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تصريح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة خلال اجتماع الحكومة اليوم على قرار ينص على أن تُلغى جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية، والواردة في المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم ( 1) لسنة 2021، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد محلياً وعالمياً، والموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحاً أنه تم تقديم نحو 86.6 مليون جرعة للمواطنين من مختلف أنواع اللقاحات، كما تم تقديم 4.5 مليون جرعة تنشيطية، ويتوافر أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بنحو 57.5 مليون جرعة لاستكمال تقديم التطعيمات.

كما استعرض القائم بأعمال وزير الصحة، إجراءات الاستعداد والجاهزية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان بخصوص مرض جدري القردة، موضحا أن الوزارة تقوم بالتوعية بطرق الانتقال والإجراءات الواجب تنفيذها لتفادي الإصابة به، كما قامت بتوفير 800 كاشف حمض نووي والعمل على توفير 550 كاشفا إضافيا خلال هذا الشهر، وكذا مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتفعيل إجراءات الحجر البيطري فيما يخص الحيوانات القادمة من الخارج وتنشيط الترصد في الحيوانات، كما يتم تدريب الأطقم الصحية فيما يتعلق بوسائل التشخيص المبكر والعلاج.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.



طقس حار غدا بأغلب الأنحاء وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 34 درجة طقس حار غدا بأغلب الأنحاء وشبورة على الطرق والعظمى بالقاهرة 34 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة ، استقرار فى الأحوال الجوية ، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشرقية ، مائل للحرارة على السواحل الغربية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على الأنحاء كافة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا سيشهد نشاط رياح أحيانا مساء على مناطق متفرقة من كافة أنحاء الجمهورية، وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 21 درجة، وسوهاج العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة.



البنك المركزى الإنجليزى يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25% البنك المركزى الإنجليزى يرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%

رفع البنك المركزي الإنجليزى، اليوم الخميس، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.25%، وذلك بعد يوم من رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 75 نقطة أساس للمرة الأولى منذ عام 1994.

وحسب موقع روسيا اليوم، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك القرار في محاولة لتهدئة ارتفاع التضخم ومعالجة ضعف النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارا بزيادة سعر الفائدة الأساسي للمرة الخامسة على التوالي، وهي أعلى نقطة في 13 عاما.

وقالت اللجنة في بيان: "في ضوء المؤشرات المستمرة على ضغوط التكلفة وارتفاع الأسعار، صوتت اللجنة على زيادة سعر الفائدة للبنك بمقدار 0.25 نقطة مئوية".

وهذه هي المرة الأولى التي تزيد فيها الفائدة عن 1 في المائة منذ يناير 2009، في وقت قفز معدل التضخم إلى 9 في المائة في الاثني عشر شهرا حتى أبريل، بزيادة قدرها 2 في المائة عن مارس.



التنمية المحلية: الدولة أنفقت 350 مليار جنيه خلال 8 سنوات لمشروعات الصعيد التنمية المحلية: الدولة أنفقت 350 مليار جنيه خلال 8 سنوات لمشروعات الصعيد

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بعقد حلقة نقاشية تركز على جهود الدولة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات الخدمية المختلفة فى محافظات الصعيد ، و ذلك خلال البرنامج التدريبى لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية و اللامركزية، و الذى تنظمه الوزارة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية خلال الفترة 12من 21 يونيو الحالى.

وحملت الجلسة النقاش التى وجه وزير التنمية المحلية بتنظيمها اسم "تطوير الإدارة المحلية، وبرنامج تنمية الصعيد كنموذج تطبيقى"، وأدارها الدكتور هشام الهلباوى، مساعد وزير التنمية المحلية، والذى عرض الواقع التنموي ونقص الخدمات الأساسية بمحافظات الصعيد العشرة خلال العقود الماضية والتي كانت نسبتها بحوالي 7% فقط ، حتى تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية في 2014 وأعطى أهمية قصوى للصعيد وأولوية في كافة القطاعات ، الذى يسكنه حوالى 30 % من سكان مصر ، حيث كان الصعيد حاضراً وبقوة في تكليفات رئيس الجمهورية في الثمانى سنوات الماضية للحكومات المتعاقبة ، وهو ما جعلها تنعكس بشكل واضح في برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

و قال الدكتور هشام الهلباوي، إن الدولة المصرية قامت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الـ8 سنوات الماضية بإنفاق أكثر من 350 مليار جنيه استثمارات بخلاف أكثر من 20 مليار جنيه ممثلة في برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، والمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " واستثمارات العام المالى 2021 – 2022 ، موضحا أنه تم توزيع الاستثمارات التي ضختها الحكومة لدعم القطاعات الخدمية وجاءت قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في أعلي القطاعات باستثمارات حوالى 56 مليار جنيه ، تلاها استثمارات قطاع الصحة بقيمة 48 مليار جنيه ، ثم استثمارات قطاع الطرق بحوالي 41 مليار جنيه واستثمارات الكهرباء بقيمة 38 مليار جنيه واستثمارات الإسكان وتطوير العشوائيات بحوالي 30 مليار جنيه ، كما بلغت الاستثمارات في قطاع التعليم حوالي 19 مليار جنيه ، وتوزعت باقي الاستثمارات على القطاعات الأخرى ، فيما بلغ عدد المشروعات التى تم تنفيذها من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر 4219 مشروعا بمحافظتي سوهاج وقنا ، منذ تنفيذ البرنامج وحتى العام المالي 2021/2022.



الرئيس السيسى: 500 مليار دولار لإيجاد بنية أساسية مناسبة فى مصر خلال 7 سنوات الرئيس السيسى: 500 مليار دولار لإيجاد بنية أساسية مناسبة فى مصر خلال 7 سنوات

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أزمة كورونا وأوكرانيا أبرزت تحديات ممكن نستفيد منها، متسائلا: "لكن يا ترى البنية الأساسية للقارة الأفريقية جاهزة لتلبي الطموحات والآمال لشعوبنا.. هديكوا مثال على مصر، لما جينا نتكلم على إيجاد بنية أساسية مناسبة حتى ننطلق للعمل للأفضل احتجنا خلال السبع سنين اللى فاتوا تقريبا 400 لـ 500 مليار دولار.. بتكلم على مساحة مليون كيلو متر مربع، واللى إحنا عملناه 10 – 12% منه.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح اجتماعات البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد: "طيب أنا بتكلم على أفريقيا اللى فيها 30 مليون كيلو متر مربع.. يا ترى البنية الأساسية التي تستطيع أن تحققها في القارة تتكلف كام وهيجوا منين؟ الكلام ده قلته من 5 سنين في ألمانيا إذا كنتم عاوزين تغيروا وجه القارة محتاجين فقط بنية أساسية في القارة.. أنا اتكلمت على الكهرباء والمطارات والقطارات بنية أساسية بكام ومنين ومين يقدر ينفق على ده".



الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جمهوريًا بعزل نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 233 لسنة 2022 بعزل المستشار الدكتور محمد علي محمود هاشم نائب رئيس مجلس الدولة من وظيفته.

نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الخميس.



اندلاع حريق بأكبر حقل غاز فى روسيا.. وغازبروم: الحادث لن يؤثر على الإنتاج اندلاع حريق بأكبر حقل غاز فى روسيا.. وغازبروم: الحادث لن يؤثر على الإنتاج

اندلع حريق في أكبر حقل غاز في منطقة يامالو نينيتس ذاتية الحكم، وقد أكدت شركة "غازبروم" فرع أورينغوي حالة الطوارئ في المنطقة.

وحسب موقع روسيا اليوم، قد انفجر أنبوب بقطر 1400 مم في موقع "غازبروم" أورينغوي، ثم اندلع حريق هائل، ولم يتم توضيح أي تفاصيل حتى الآن.

ويعد هذا الحقل من أكبر حقول الغاز في العالم، وتصل احتياطياته القابلة للاسترداد إلى 10 تريليون متر مكعب من الغاز.

وقد تم تحديد موقع الحريق في الساعة 4:05 صباح اليوم، ولم تقع إصابات.

من جانبه علق المكتب الصحفي لـ "غازبروم" بأن الحادث لن يؤثر على إنتاج الغاز المخطط له بأي شكل من الأشكال.



فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجية التطبيقية للحاصلين على الإعدادية الإثنين فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجية التطبيقية للحاصلين على الإعدادية الإثنين

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أنه سيتم فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية لمدارس التكنولوجية التطبيقية الأسبوع المقبل ومن المقرر أن يبدأ الطلاب التقدم الكترونيا الاثنين 20 يونيو الجارى.

وقال محمد مجاهد، إن المستثمرين يساهمون في هذه المدارس التي وصل عددها إلى 38 مدرسة بالشراكة مع شركات كبرى في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن شروط التقديم في المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية، لطلاب الإعدادية تبدأ من مجموع 240 درجة أي بنسبة 75%، ويمكن التقديم من خلال رابط موقع التعليم الفني الذي يحتوي على مختلف مدارس التعليم الفني.

واختتم محمد مجاهد، بأن الطالب يخضع لامتحانات تحديد مستوى في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات واستخدام الحاسب الآلي وإجراء فحوص طبية، إضافة إلى مقابلة شخصية، موضحا أن الخريج يمكنه العمل في الشركات التي لديها بروتوكولات تعاون مع المدرسة بعد التخرج مباشرة وإنهاء الـ 3 سنوات مدة الدراسة.