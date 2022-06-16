شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الألمانى يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من المدرسة الألمانية الانجيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد السفير الألمانى بالقاهرة، فرانك هرتمان، اليوم الخميس، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب المدرسة الألمانية الإنجيلية بالقاهرة، والتى حصلت على شهادة "الابيتو" والتى تعد إحدى أصعب الشهادات فى العالم والتى يتيح الحصول عليها مجالات كبيرة فى العمل فى شتى دول العالم.

وحضر حفل التخرج اليوم العديد من الشخصيات العامة، وتخرجت فى الدفعة، عزة عمرو فاروق، بتفوق من المدرسة الألمانية الانجيلية وكانت ضمن العشر الأوائل فى دفعة 2022.