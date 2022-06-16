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الأوقاف تعلن توزيع 10 آلاف زى أزهرى جديد للأئمة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف توزيع الدفعة الثانية من صرف الزي الأزهري الخامس للأئمة وعددهم (10000) إمام ،وذلك بمحافظات: ٫الشرقية – الدقهلية – الغربية – البحيرة – كفر الشيخ – سوهاج – المنوفية – أسيوط – الجيزة – القليوبية – المنيا – قنا– الإسكندرية – أسوان – الفيوم – الأقصر– الإسماعيلية – القاهرة – بني سويف – دمياط – مرسى مطروح – شمال سيناء – الوادي الجديد – بور سعيد – السويس – البحر الأحمر – جنوب سيناء".

 

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه على الآتية استلام الزي الأزهري من مديرياتهم في الموعد المحدد ، مع الالتزام بارتداء الكمامات ومراعاة الإجراءات والضوابط الاحترازية.  

 

ووجهت الوزارة مديري المديريات بإرسال مندوبيهم لتسلم الزي الأزهري من الوزارة علمًا بأن التوزيع بالمديريات سيتم بدءًا من الاثنين 20/ 6 /2022م وحتى الخميس 30/ 6 / 2022م، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا، وتحت مسئولية مدير المديرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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