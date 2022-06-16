شكرا لقرائتكم خبر عن "دور الوحدات المحلية فى تنفيذ رؤية مصر 2030".. ختام تدريب الكوادر الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات اليوم الخامس للدورة التدريبية لتأهيل الكوادر الأفريقية على التنمية المحلية واللامركزية و التى تنظمها وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية ، بعرض و حلقة نقاشية عن "دور الوحدات المحلية فى تنفيذ استراتيجية و رؤية مصر 2030 وأهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة 2030"، أدارها استعرض المستشار طارق سراج بادارة التعاون الدولي بوزارة التنمية المحلية .

حيث استهل المستشار طارق سراج، الحلقة بتعريف التنمية المستدامة، ودورها فى تلبية احتياجات البشـر في الوقت الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تحقيق اهدافها، والتي تركز على النمو الاقتصادي المتكامل المستدام والاشراف البيئي والمسئوليةالاجتماعية.

واستعرض المستشار طارق سـراج مكونات وانماط التنمية المستدامة، والتي تتضـمن 5 أنماط هي الاستدامة المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والبشرية، كما استعرض اهداف الامم المتحدة للتنمية المستدامة والتي تتضمن القضاء على الفقر والجوع، وخلق طـاقـة نظيفـة بـاسـعار معقولة، والعمل اللائق ودعم نمو العمل الاقتصادي، والتعليم الجيد، وايضـا المساواة بين الجنسين والصحة الجيدة والرخاء و الصناعة والابتكار والحد من أوجه عدم المساواه وخلق مدن ومجتمعات محلية آمنة ومستدامة وايضا مواجهة التغيير المناخي.

وانتقل المستشار سراج بعد ذلك إلى أهداف رؤية مصر 2030، و التى تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى ، و تحقيق العدالة الاجتماعية ، والمشاركة والنمو الاقتصادي والابتكار ونظام البيئى المتكامل المستدام ، وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع وتعزيز الريادة المصرية.