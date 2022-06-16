شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط دراجات نارية بدون لوحات بحدائق الأهرام ورفع 450 حالة إشغال بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن قطاع هضبة الأهرام بالجيزة، بتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وتحت إشراف المهندس حسن موافي رئيس حي الهرم، حملة إشغالات مكبرة علي الورش والمحلات المخالفة تم خلالها رفع كافة التعديات والإشغالات علي حرم الطريق ورفع كافة الإشغالات من المحلات والورش وتم رفع 200 حالة إشغال متنوعة بشارع الخزان وشارع الضغط العالى ومناطق ص، ح، ج وتم ضبط 3 موتوسيكل بدون لوحات بالقطاع وضبط مخزن ملابس بالقطعة رقم 440 قطعة ط وتم التحفظ علي المضبوطات كما تم إيقاف أعمال تحويل بالقطعة رقم 129 قطعة ج وتم سحب المعدات والأبواب والإشغالات وإيداعها بمخزن الهضبة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تم أعمال تنظيف قطعة أرض فضاء رقم 8 أ من جميع القمامة والمخلفات.

كما قام القطاع الجنوبي بالهرم، بشن حملة مكبرة علي شارع اللبيني هرم تم خلالها رفع كافة التعديات والإشغالات علي حرم الطريق ورفع كافة الإشغالات من المحلات والمقاهي المخالفة وفروشات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين واتخاذ باقى الإجراءات القانونية ضدهم وتم مصادرة عدد 250 حالة إشغال وإيداعها بمخازن الحى.

وقامت إدارة المتابعة الميدانية بإزالة سور مخالف بدون ترخيص بشارع الخلاطات من شارع الفريق علي فهمي من المجزر الآلي هرم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.