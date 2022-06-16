شكرا لقرائتكم خبر عن "الأعلى للإعلام" يسلم ”الخليج 365” رخصة مزاولة المهنة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ترخيص مزاولة نشاط الموقع الإلكتروني لجريدة ”الخليج 365” والتى تسلمها نيابة عن الجريدة الكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة الخليج 365.

جاء ذلك خلال حفل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، لتسليم دفعة جديدة من الموافقات والتراخيص وشهادات توفيق الأوضاع لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام، حيث يشهد الاحتفال إصدار العدد الأكبر من الموافقات والتراخيص منذ تأسيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عام 2016.

ويحضر الاحتفالية عدد كبير من رؤساء الصحف والمواقع الإخبارية، المهندس حسام صالح، الرئيس التنفيذي للعمليات بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والكاتب الصحفى يوسف أيوب، رئيس التحرير التنفيذي لـ " الخليج 365"، والمستشار محمود فوزي أمين عام المجلس.























































