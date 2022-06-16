شكرا لقرائتكم خبر عن القنصل الليبى فى الإسكندرية: مصر تدعم ليبيا فى جميع أزماتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قنصل عام دولة ليبيا، محمد صالح الساعدى، إن مصر تلعب دورا قياديا فى المنطقة العربية، وهى دائما داعمة لليبيا في جميع أزماتها، مشيرا إلى ضرورة التعاون والمشاركة فى مشاريع إعادة تعمير ليبيا، خاصة وأن حجم العمالة المصرية في ليبيا تصل إلى مليونى عامل.

جاء ذلك خلال استقباله فى الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وأكد "الساعدى" أن مصر وليبيا لديهما إمكانيات اقتصادية قوية، لخلق سوق عربية تنافس السوق العالمية ويحتذى بها في المحافل الدولية.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى قد التقى خلال زيارة قصيرة للعاصمة المصرية القاهرة ليلة أمس رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وذكرت المتحدثة بسم المجلس الرئاسي الليبي " نجوي وهيبة " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن اللقاء تناول الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

كما تناول اللقاء – حسب وهيبة - أهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب الليبيين في القاهرة، ونتائج ملف المصالحة الوطنية مع اقتراب الرئاسى من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع.