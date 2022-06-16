شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يقرر إلغاء جميع القيود على دخول المصريين أو الأجانب لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وشارك في الاجتماع بالحضور أو عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، كل من وزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والأوقاف، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والطيران المدني، ومستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، ونائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ونائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، ورئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تمت الموافقة خلال الاجتماع على قرار ينص على أن تُلغى جميع القيود المقررة على دخول المصريين، أو الأجانب إلى جمهورية مصر العربية، والواردة في المادة السابعة من قرار اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية رقم ( 1) لسنة 2021، وذلك في إطار متابعة الحالة الوبائية داخليا وخارجيا.

واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة، آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد محلياً وعالمياً، والموقف التنفيذي للتطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، موضحاً أنه تم تقديم نحو 86.6 مليون جرعة للمواطنين من مختلف أنواع اللقاحات، كما تم تقديم 4.5 مليون جرعة تنشيطية، ويتوافر أرصدة حالية من اللقاحات تقدر بنحو 57.5 مليون جرعة لاستكمال تقديم التطعيمات.

كما استعرض القائم بأعمال وزير الصحة، إجراءات الاستعداد والجاهزية التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان بخصوص مرض جدري القردة، موضحا أن الوزارة تقوم بالتوعية بطرق الانتقال والإجراءات الواجب تنفيذها لتفادي الإصابة به، كما قامت بتوفير 800 كاشف حمض نووي والعمل على توفير 550 كاشفا إضافيا خلال هذا الشهر، وكذا مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتفعيل إجراءات الحجر البيطري فيما يخص الحيوانات القادمة من الخارج وتنشيط الترصد في الحيوانات، كما يتم تدريب الأطقم الصحية فيما يتعلق بوسائل التشخيص المبكر والعلاج.