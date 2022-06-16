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وكالة الأنباء الليبية: المنفى وعقيلة يبحثان فى القاهرة سبل الخروج من الانسداد السياسى فى ليبيا

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القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفى خلال زيارة قصيرة للعاصمة المصرية القاهرة ليلة أمس رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح. 

 

وذكرت المتحدثة بسم المجلس الرئاسي الليبي " نجوي وهيبة " في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أن اللقاء تناول الوضع السياسي في البلاد، وسبل الخروج من الانسداد السياسي الحالي بالوصول لإجراء الانتخابات في أقرب وقت.

 

كما تناول اللقاء – حسب وهيبة - أهمية إنجاح عمل لجنتي مجلسي الدولة والنواب الليبيين في القاهرة، ونتائج ملف المصالحة الوطنية مع اقتراب الرئاسى من وضع التفاصيل الأخيرة للمشروع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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