شكرا لقرائتكم خبر عن إذا كنت مسافرا لأداء مناسك الحج..أشياء لا تفوتك فى حقيبة سفرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد مئات للسفر لأداء مناسك الحج ، وفى هذه الأثناء يتبادر إلى الأذهان ما المتعلقات الشخصية التى يجب على المسافر أخذها أثناء أداء مناسك الحج، فقد تختلف محتويات حقائب الحجاج عما سواها.

نوجز لكم بعضا من هذه المحتويات وفقا لبوابة الحج الرسمية:

قبعات وشمسية للحد من أشعة الشمس وقت الظهيرة، وعدد من الجلباب الأبيض للرجال والعباءات البيضاء للسيدات، طرح وجوارب بيضاء للسيدات، وإسدال للصلاة، جدول الرحلة وعنوان الإقامة .

حقيبة صغيرة تعلق في الرقبة أثناء الطواف لحفظ المتعلقات الشخصية بها إثبات الشخصية (هويتك)، تصريح الحج، التليفون الخاص بك ، مبلغ نقدي بسيط فقد تحتاج شراء بعض الاشياء الخفيفة، نظارتك الطبية والساعة، شاحن التليفون المحمول .

أيضا على الحاج ألا ينسى لوف وصابون بدون رائحة للاستحمام، حذاء مريح للمنزل وللتجول، ومناشف قطنية، ومسحوق غسيل وحبل للغسيل ومشابك.

مصحف ورقي خاص صغير، كتيب للأدعية المأثورة والأذكار، كتيب عن مناسك الحج (حتى يسهل الرجوع إليه في تفاصيل بعض المناسك)، سجادة صلاة خفيفة

معقم يدين بدون رائحة، كمامات وجه، أكياس بلاستيك لقاعدة الحمام، زجاجة ديتول مخفف للحمام في (بخاخ صغير) إن أمكن لاستخدامه في تعقيم الحمام قبل الاستخدام.

قطرة غسول للعين وبخاخ غسول للأنف، وبعض الأدوية للحالات الطارئة مثل بنادول ومضاد حيوي ولازق جروح – ادفيل صداع – ريلاكسون مرخي للعضلات – فولترين للشد العضلي، مرهم للتسلخات والالتهابات وإحرص ان تضع منه في الاماكن المعرضة للحكة في كل مرة تدخل فيها للحمام، الأدوية المزمنة كأدوية الضغط والسكر والربو

وبالنسبة للسيدات دبابيس لتثبيت ملابس الاحرام جيدًا، مقص للسيدات لقص الشعر بعد التحلل من الإحرام وقصافة أظافر، شامبو بدون رائحة، مشط أو فرشاة شعر، إسدال صلاة للنساء + وطرح قطنية وبندنات قطن.

ولا بد أن تحوى حقيبة الحاج أيضا معجون وفرشاة أسنان.، ومسحوق ولوف لغسيل الأطباق.

طقم إحرام زائد للرجال، 3 ثوب للرجال (جلاليب) (مع طقم داخلي كامل + راويل)، وشماعات لتعليق الملابس

فرشاة شعر وكريم شعر بدون رائحة، أدوات حلاقة وماكينة لحلاقة الشعر.

ملصقات ورقية وقلم فلوماستر لكتابة الأسماء على الحقائب.

أطعمة معلبات مثل التونة والفول المدمس وجبن مثلثات وزيتون.

أطباق وأكواب وملاعق للطعام وملعقة للشاي وسكين.،و شاحن كهربائي بسلك طويل (متعدد المخارج)، شاحن كهربائي ثلاثي حتى يتسنى لإخوانك ان يستخدموا نفس مخرج الكهرباء.