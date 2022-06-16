شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالقليوبية.. 15 طالبة مقابل طالب واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور سعيد عبد الغفار رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، والشيخ عبد الموجود دسوقي الوكيل الشرعي، والدكتور محمد فخري الوكيل الثقافي، أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 / 2022 على مستوى معاهد القليوبية الأزهرية، متقدمين جميعا بالتهنئة لهم على النجاح والتفوق ولجميع الطلاب بالمرحلة الإعدادية الأزهرية.



وجاءت أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالقليوبية على النحو التالى:

- جنة محمد عبد المنعم محمد، معهد ميت كنانة الإعدادي فتيات، الأولى، 487 درجة.

- سلمي تيسير السيد على، معهد بنها الإعدادي النموذجى فتيات، الأول مكرر، 487 درجة.

- رقیة عمرو محمد عبد الفتاح محمد، معهد بنها الإعدادي النموذجي فتيات، الثالث، 486 درجة.

- سلمي سامي محمد عرفات سيد أحمد، معهد بنها الإعدادي النموذجي فتيات، الرابع، 485 درجة.

- ولید أسامة على محمد على بيومي، معهد دملو الإعدادي الثانوي بنين، الرابع مكرر، 485 درجة.

- رقیة هشام عبد المغني أحمد، معهد فتيات شبين القناطر الإعدادي، السادس، 481 درجة.

- مریم أحمد محمد معوض خليل، معهد كفر رحب الإعدادي فتيات، السادس مكرر، 481 درجة.

- أسماء طه أحمد محمود، معهد باسوس الإعدادي فتيات (أحمد يوسف)، الثامن، 480 درجة.

- إیمان طارق عبد الكريم محمد، معهد فتيات المنيرة الإعدادي / الثانوي، الثامن مكرر، 480 درجة.

- تقوى عادل أحمد خلیفة، معهد طوخ الإعدادي فتيات، الثامن مكرر، 480 درجة.

- جنات صلاح عيسى محمد عبد المعطى، معهد فتيات كفر شكر الإعدادي، الثامن مكرر، 480 درجة.

- حفصة محمد محمد البرشومي، معهد فتيات طنط الجزيرة، الثامن مكرر 480 درجة.

- حنين ماهر سعيد إبراهيم، معهد كفر الشرفا القبلي، الثامن مكرر 480 درجة.

- رحمة راضي عبد الفتاح محيسن، معهد فتيات ترسا، الثامن مكرر 480 درجة.

- رقیة جبر سید عبد الرحمن عشري، معهد فتيات قلما، الثامن مكرر 480 درجة.

- روميساء محمد مصطفى رجب، معهد فتيات ترسا، الثامن مكرر 480 درجة.

كما أعلن رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية، أوائل الشهادة الإعدادية ( كفيف)، والتي جاءت على النحو التالي:

- عبد الرحمن هاني رزق محمود، معهد كفر شكر الإعدادي بنين، الأول، 432 درجة.

- أحمد عبد الرحمن عبد التواب محمد، معهد فتحي الخولي الإعدادي بنين برشوم، الثاني، 417 درجة.

- نورا عبد المطلب عبد النبي محمد فتح الباب، معهد فتيات حسن أبو بكر الإعدادي، الثالث، 395 درجة.

- إسراء عبد الغني مصطفى مصطفى، معهد فتيات المنيرة الإعدادي الثانوي، الرابع، 378 درجة.

- عبد الرحمن هانی خواص على، معهد كوم الأطرون الإعدادي بنين، الخامس، 368 درجة.





أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الازهرية



أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالقليوبية



أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية مكفوفين بالقليوبية