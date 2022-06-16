شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف شروط الوظائف الشاغرة بوزارة التضامن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى "فيس بوك" إعلان عن عدد من الوظائف الشاغرة الجديدة في مناصب قيادية بالوزارة طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتتضمن الشروط للتقدم للوظيفة الحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل، وتقديم الأوراق المطلوبة على البريد الإلكترونى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي [email protected]

وتتضمن الأوراق المطلوبة بيان حالة وظيفية معتمدًا موضحًا به التأهيل العلمي والمؤهلات الإضافية والخبرة النوعية والزمنية الخاصة الممنوحة له والوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم والتدرج الوظيفي للمتقدم والدورات الحاصل عليها وتقارير الكفاية ومحل الميلاد والإقامة وأي بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.

وكذلك شهادة معتمدة من الجهة التابع لها موضح بها توقيع أي جزاءات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية للمتقدم من عدمها، وصورة شخصية، وسيرة ذاتية موضح بها أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الجهات التي عمل بها أو يعمل بها مؤيدة بالمستندات، والالتزام بتقديم مقترح تطوير للوظيفة المقدم عليها والمطلوب شغلها وذلك في ضوء المهام التخصصية للوظيفة.

وكذلك تقديم شهادة خبرة من أصحاب المعاشات بالقوات المسلحة أو الشرطة الراغبين في التقدم، وصورة بطاقة الرقم القومي ،مع مراعاة التقدم لوظيفة واحدة فقط من الوظائف المعلن عنها، واستيفاء نموذج طلب التقدم لشغل الوظيفة وضرورة تقديم مقترح تطوير للوظيفة طبقًا للنماذج المتوافرة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي بقائمة التوظيف:

أولاً: وظائف بالمستوى الوظيفي العالي:

1- رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية.

2- رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية.

3- رئيس الإدارة المركزية للتنمية والاستثمار.

4- رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأسرة والمرأة.

5- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد.

6- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط.

7- مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف.

8- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالسويس.

9- مدير مديرية التضامن الاجتماعي ببور سعيد.

10- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

11- مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.

ثانيًا: وظائف بالمستوى الوظيفي مدير عام:

1- مدير عام الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية.

2- مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين.

3- مدير عام الإدارة العامة للدعم النقدي.

4- مدير عام الإدارة العامة للدعم العيني.

5- مدير عام الإدارة العامة للبحوث والاستحقاقات.

6- مدير عام الإدارة العامة للتمكين الاقتصادي.

7- مدير عام الإدارة العامة للخدمة العامة.

8- مدير عام الإدارة العامة للتعاونيات الإنتاجية.

9- مدير عام الإدارة العامة لشؤون الطفل.

10- مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة.

11- مدير عام الإدارة العامة لشؤون تنمية الأسرة.

12- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بقنا.

13- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد.

14- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

15- وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة.