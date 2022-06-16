شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العلاج الطبيعى تحرر بلاغا ضد منتحل صفة فى شبرا الخيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت النقابة العامة للعلاج الطبيعى من التعامل مع "س.م.ع"، مشيرة إلى أنه يحمل كارنيه نقابى مزور مسجل به "أخصائى علاج طبيعى"، وبالكشف عنه فى سجلات وزارة الصحة وسجلات النقابة العامة للعلاج الطبيعى تبين عدم وجود هذا الاسم.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن المذكور يعمل بأحد مراكز العلاج الطبيعى بشبرا الخيمة، لافتة إلى أنها تقدمت ببلاغ للنيابة العامة وبلاغ لوزارة الصحة ضد المذكور والمركز الذى يعمل به.

وطالبت النقابة العامة للعلاج الطبيعى المواطنين بعدم التعامل مع الدخلاء والأدعياء والتأكد من كارنية مزاولة المهنة الصادر من النقابة العامة للعلاج الطبيعي والتراخيص المكانية والإبلاغ عن أى مخالفات عن طريق رقم واتس آب 01098887070.