شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تعلن تفاصيل يوم العلم والتكنولوجيا فى مؤتمر المناخ Cop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إلى يوم العلم والتكنولوجيا، الذى سينفذ فى مؤتمر المناخ المقبل الـCop27، أنه سيعتمد على عرض التقارير الدولية الخاصة بالهيئة الحاكمة لتغير المناخ، موضحة أن وزير التعليم العالى بصدد إنشاء شبكة من الجامعات، التى يمكن عرض أبحاثها فى مجال تغير المناخ.

وشددت وزيرة البيئة، خلال كلمتها فى فعاليات الأسبوع الوطنى للتنمية المستدامة، اليوم الخميس، على مشاركة كل أطياف المجتمع للتصدى أو معالجة قضية تغير المناخ، وضرورة وأهمية مشاركة الاطفال والنشء، مؤكدة أنه تم منذ عامين إصدار أول منهج لدمج مفاهيم موضوعات البيئة العالمية والتى تشمل قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والإستدامة البيئية بالتعاون مع وزير التربية والتعليم.

وأكدت الوزيرة أنه تم أيضا العمل على تبسيط تلك المفاهيم للأطفال وتحديث المناهج التعليمية لدمج فكرة البيئة والموضوعات البيئية بطريقة مبسطة وغير منفصلة عن المناهج الموجودة لتشمل البيئة فى جميع المناهج فى التاريخ والجغرافيا والعلوم وباقى المواد.

وأضافت وزيرة البيئة أن هناك قمة للتعليم خاصة بالأطفال حول العالم، لبحث كيفية دمج وزارة التربية والتعليم حول العالم لقضية تغير المناخ بطريقة ملائمة لفهم الأطفال والنشء، وجعلهم يمارسونها فى حياتهم اليومية.