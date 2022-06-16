شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة: الدعم النفسى للشباب بالخارج أمر فى غاية الأهمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن الوزارة تهتم كثيرا بشباب المصريين بالخارج من أبناء الجيل الثالث والثانى، وتعريفهم بالأمن القومى المصرى.

جاء ذلك خلال فعاليات مبادرة "اتكلم.. ما تخفش.. مصر معاك" لدعم الصحة النفسية للشباب المصرى بالخارج بالتعاون مع إحدى المنظمات الخاصة، والتى تطلقها وزارة الهجرة.

وأضافت نبيلة مكرم أن الشباب المصرى بالخارج يتعرض لبعض المشاكل الغريبة عن مجتمعنا الشرقى، مؤكدة أن الشباب لا يتحدث عن تلك المشاكل بما يعرضهم لبعض الأزمات النفسية.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أن الدعم النفسى للشباب بالخارج مهم للغاية بما دعى الوزارة بتوقيع برتوكول تعاون مع إحدى المنظمات الخاصة لإطلاق مبادرة "اتكلم.. ما تخفش.. مصر معاك" للدعم النفسى للشباب المصرى بالخارج، مؤكدا أن المبادرة والحديث من الأطباء بالمجان.

وتهدف المبادرة إلى الاستماع إلى الشباب المصريين بالخارج ومساعدتهم فى حل مشاكلهم التى يوجهونها فى الخارج سواء من التنمر أو الشعور بالوحدة، حيث يكون التواصل مع أحد أطباء المبادرة من خلال " أون لاين" بسرية تامة.